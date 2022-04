FCD will Aufwärtstrend fortsetzen

SV Schlierstadt – SpG Götzingen/Eberstadt: Durch einen Treffer in der Nachspielzeit sicherte sich der SV Schlierstadt im Hinspiel im Oktober noch einen Punkt gegen die SpG Götzingen/Eberstadt. Beide Vereine verbindet eine besondere Geschichte: Seit der Saison 2019/20 bilden ihre zweiten Mannschaften in der B-Klasse eine Spielgemeinschaft.

SpG Waldhausen/Laudenberg – FC Donebach: Knapp ein Drittel seiner Gesamtpunktzahl holte der FC Donebach in den vergangenen fünf Spielen. Dank des 3:2-Erfolgs am Mittwoch gegen Heidersbach kletterte der FCD auf den 15. Tabellenplatz. Der Rückstand die Walldürner Eintracht, die auf dem Abstiegsrelegationsplatz steht, beträgt jetzt nur noch ein Punkt. Die Donebacher wollen auch gegen die SpG Waldhausen/Laudenberg diesen positiven Trend der vergangenen Wochen fortsetzen.

VfB Heidersbach – TTSC Buchen: Gegen Schlierstadt am Mittwoch feierte der TTSC Buchen den zweiten Sieg in Folge und kletterte auf den zehnten Platz. Mit einem Sieg gegen Fast-Tabellennachbar Heidersbach kann es für die Buchener noch weiter nach oben gehen.

Spvgg. Hainstadt – FC Hettingen: Sieben Tore schenkte die Spvgg. Hainstadt dem FC Hettingen im Hinspiel ein. Dreimal traf damals im Oktober David Reimann bei seiner Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Der einstige Torschützenkönig der Landesliga Odenwald wechselte vor der Saison von „Hettje“ nach „Heescht“. Derzeit ist Reimann mit zwölf Toren jedoch nur drittbester Torjäger der Hainstadter. Gelingt ihm im Rückspiel erneut ein Dreierpack? Die Spvgg. kann sich mit einem erneuten Sieg oben absetzen.

TSV Mudau – VfB Altheim: Was die Bilanz in dieser Saison angeht, sind der TSV Mudau und der VfB Altheim quitt. Den Pokalsieg im September holten sich die Odenwälder, knapp drei Wochen später gewann Altheim das Aufeinandertreffen in der Liga. In der Tabelle trennt beide Mannschaften derzeit nur ein Punkt. Mudau hat jedoch witterungsbedingt noch ein Spiel weniger absolviert. Wer um den Aufstieg weiter mitreden will, muss dieses Duell für sich entscheiden.

TSV Buchen – Eintracht Walldürn: Der einstige Vorsprung der Eintracht von acht Punkten zum Start in das Fußballjahr 2022 auf einen direkten Abstiegsplatz ist mittlerweile auf einen Zähler geschrumpft. Die rote Zone ist bedrohlich nah. Um die Klasse zu halten ist Walldürn zum Siegen verdammt. Ein „Dreier“ gegen die favorisierten Nachbarn aus Buchen wäre jedoch eine große Überraschung. Das Hinspiel entschied der TSV klar mit 3:0 für sich.

FC Schweinberg – VfR Gommersdorf II: Sechs Tore schenkte die Verbandsliga-Reserve des VfR Gommersdorf dem FC Schweinberg im Hinspiel ein. Wird es diesmal genauso deutlich oder kann der FCS für eine Überraschung sorgen?

SpG Krautheim/Westernhausen – SV Osterburken: Für knapp 24 Stunden war der SV Osterburken unter der Woche nach dem 1:0-Sieg gegen den FC Schweinberg Tabellenführer – bis die Spvgg. Hainstadt das Spitzenspiel gegen Altheim gewann und sich wieder am SVO vorbei geschoben hat. Die Römerstädter haben im Gegensatz zu Mudau und Hainstadt schon 23 Spiele absolviert, sind also zum Siegen verdammt. Da die Konkurrenz in knapp drei Wochen noch nachlegen kann. Ein „Dreier“ gegen Krautheim/Westernhausen ist fest eingeplant.