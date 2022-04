FC Zimmern will sich oben festsetzen

Der Gründonnerstag-Spieltag beginnt mit vier 18-Uhr-Begegnungen. Die SpG Sindolsheim/Rosenberg II empfängt die SpG Oberwittstadt/Ballenberg II. Während die Partie der Heimmanschaft zuletzt ins Wasser fiel, gewannen die Gäste ihr Spiel gegen den Tabellenletzten. Mit einem Sieg will Sindolsheim/Rosenberg II den Platz an der Sonne verteidigen.

Der Tabellenvorletzte, die SpG Sennfeld/Roigheim II, empfängt die starken Gäste vom FC Zimmern. Beide Mannschaften spielten am vergangenen Wochenende nicht: die SpG aufgrund der Plätzverhältnisse in Höpfingen, Zimmern hatte spielfrei. Der FC will sich mit einem Dreier oben festsetzen und ein Wörtchen im Aufstiegskampf mitsprechen.

Der TSV Höpfingen II reist zum Auswärtsspiel zur SpG Adelsheim/Oberkessach. Vor dem Ausfall letzte Woche hatte der TSV II einen Lauf. Hat das freie Wochenende die Zweite von Höpfingen nun aus dem Rhytmus gebracht oder knüpfen die Mannen von Trainer Matze Beckert an den Leistungen der vergangenen Wochen an?

Umso weniger Spiele es gibt, desto weniger Punkte kann die SpG Bofsheim/Osterburken II im Abstiegskampf einfahren und umso schwieriger wird es die Klasse zu halten. Deshalb ist im Spiel gegen den SV Großeicholzheim wieder einmal punkten angesagt.

Die SpG Erftal empfängt eine halbe Stunde nach den vorherigen Begegnungen die SpG Mudau/Schloßau II. Zuletzt hatte die SpG Pech, dass Hainstadt II mithilfe von Spielern aus dem Kader der ersten Mannschaft noch ein Unentschieden trotz zwei Tore Führung der Erftäler holte. Gegen Mudau/Schloßau II soll nun wieder dreifach gepunktet werden.

Das jüngste Spitzenspiel der SpG Rippberg/Wettersdorf-Glashofen fiel aufgrund der Witterungsverhältnisse aus. Nun wartet die Spvgg. Hainstadt II, die auch Dank der Hilfe zweier Akteure der Ersten zumindest einen Punkt gegen Erftal holten. Die Spielgemeinschaft geht als Favorit in die Partie.

Der Höhepunkt des Spieltags wird um 19 Uhr auf dem Sportgelände des FC Bödigheim angepfiffen. Der heimische FCB empfängt zum Nachbarschaftsduell den SV Seckach. Beide Mannschaften winken den eigenen Ansprüchen in dieser Saison deutlich hinterher. Während der SVS aber zumindest aus den vergangenen vier Partien fünf Zähler holte und sich damit von den gefährdeten Plätzen ein wenig verabschiedete, kommt der FCB derzeit nicht von der Stelle. Nach wie vor befindet sich Bödigheim auf dem Relegationsplatz. Der Sieg am vergangenen Wochenende gegen Großeicholzheim dürfte nun aber ein Mutmacher für die verbleibenden Begegnungen sein. Welches Team holt die wichtigen Punkte im Abstiegskampf?