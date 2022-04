FC weiter auf der Siegerstraße

FC Creglingen – SpVgg Apfelbach/Herrenzimmern 2:0

FC Creglingen: Marquardt, Neser, Meißner (70. Reinhard), Ph. Scheiderer, P. Scheiderer, Strobel, Kittel (64. Reuther), Stützlein, Schwarz, Beck, Dittrich (82. Kellermann)

SpVgg Apfelbach/Herrenzimmern: Brunner, Wicker, Horn, Reisenwedel (81. Meder), Gotthardt, Brand, Devlic, D. Mrkonjic, Tabert, T. Mrkonjic, Mangold (76. Kühlwein)

Tore: 1:0 (9.) Florian Schwarz; 2:0 (74.) Dennis Dittrich. – Schiedsrichter: Harun Icli (SRG Tauberbischofsheim) – Zuschauer: 170

Zwei ausgeglichene Spiele lieferten sich die beiden Altkreisrivalen FC Creglingen und SpVgg Apfelbach/Herrenzimmern in dieser Saison. Hatte die Spielvereinigung im September glücklich mit 2:0 die Nase vorn, so stand gestern Fortuna eher auf der Seite der Gastgeber, die mit dem 2:0-Erfolg in Bieberehren ihre gute Rückrundenbilanz weiter verbesserten. Das Patt nach zwei Begegnungen gehe in Ordnung, meinten auch die beiden Trainer Markus Schweizer und Christoph Ettwein unisono.

„Wir hatten etwas Glück“

Zufrieden konnten sie gestern aber beide nicht sein – dazu gab es schlicht und einfach zu viele Unzulänglichkeiten. „Nach der spielerisch recht guten Anfangsphase und der 1:0- Führung haben wir das Fußballspielen praktisch eingestellt und haben dann im gesamten Spiel auch keinen Weg zurück gefunden“, meinte der Creglinger Coach. „Wir hatten etwas Glück“, bezog sich der FC-Trainer auf den verdeckten 16-Meter-Schuss von Marcel Gotthardt, als das Leder vom Innenpfosten ins Feld zurückprallte. Bereits eine Viertelstunde vorher (12.) hatte Torhüter Peter Marquardt mit einer Glanzparade den möglichen Ausgleichstreffer durch Alan Horn verhindert. Ein mit sehr viel Effet getretener Freistoß von Dennis Dittrich hatte die Creglinger Führung eingeleitet: Torwart Brunner entschärfte den schwierigen Ball zwar zunächst, war dann aber gegen den energischen Abschluss von Florian Schwarz machtlos.

„Wir hatten am Freitag in Igersheim mit 3:0 gewonnen, mein Team neigt nach solchen Erfolgserlebnissen etwas zu sehr zur Zufriedenheit“, meinte Gästetrainer Christoph Ettwein leicht schmunzelnd. „Die Creglinger waren hungriger und sind deshalb auch verdient in Führung gegangen. Der Pfostenschuss war ärgerlich, aber bei einer Reihe von Eckbällen in der zweiten Hälfte hat uns einfach die letzte Konsequenz gefehlt.“

Letzteres galt auch für die Creglinger. Ein Freistoß von Dennis Dittrich, fast identisch zu dem, der dem 1:0 vorausgegangen war, stellte den Gästekeeper nach etwa einer Stunde Spielzeit erneut vor Probleme – energisches Nachsetzen war diesmal jedoch Fehlanzeige. In der 71. Minute hatten die Gäste dann allerdings Glück: Dennis Dittrich hatte nach einem Steilpass den Schlussmann ausgespielt und kam dann zu Fall. Die Spielvereinigung hätte sich sicher nicht beklagen können, wenn sich der sehr gut leitende Unparteiische in dieser kniffligen Situation für einen Foulelfmeter entschieden hätte. Auch am letztlich spielentscheidenden 2:0, eine Viertelstunde vor Schluss, war Dennis Dittrich maßgeblich beteiligt: Torwart Michael Brunner vertändelte vor dem eigenen Kasten, der Creglinger Angreifer nutzte diesen Aussetzer geistesgegenwärtig – ein Treffer aus dem Nichts, der irgendwie ins Gesamtbild passte. Die SpVgg Apfelbach/Herrenzimmern hatte noch eine gute Kopfballchance durch Kapitän Toni Mrkonjic – der Creglinger Sieg war aber nicht mehr gefährdet. „Uns fehlen gegenüber der Vorrunde derzeit sieben Stammspieler und wir spielen ständig mit einer anderen Mannschaft, deshalb bin ich mit unserer Punktausbeute sehr zufrieden“, zieht Markus Schweizer ein positives Zwischenfazit für den Tabellenvierten.

Auch sein Kollege Christoph Ettwein kann dem Ende dieser Saison gelassen entgegenblicken: „Wir haben uns gefangen und vor allem zuhause immer wieder gute Leistungen gezeigt“, freut er sich über die Entwicklung seines Teams. Bei einem Polster von zwölf Punkten zum Drittletzten muss die SpVgg Apfelbach/Herrenzimmern schließlich nicht mehr um den Klassenerhalt bangen.