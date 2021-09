FC Schweinberg gelingt der erste Saisonsieg

Kreisliga Buchen

SpG Krautheim/Westernhausen – FC Donebach 2:0

Wie hoch geht es mit dem SV Leibenstadt hinaus? Gegen Gommersdorf III gab es zumindest einmal einen klaren 4:1-Erfolg. © Martin Herrmann

Krautheim/Westernhausen: S.Schneider (63. C. Bieber), D. Kalr, C. Ostertag, T. Stöckel, F. Bissinger, L. Bauer (80. L. Jäger), S. Schmetzer, E. Bieber, A. Hartinger (46. P. Stöckel), M. Huck, H. Hettinger.

Donebach: L. Hoffmann, F. Galm, M. Noe, M. Pokoj ( 67.J. Schäfer), M.Walz, H. W§alz, H. Schüssler (61. A. Unseld), J. Fertig (85. P: Henych, R. Müller, J. Halli.

Tore: 1:0 (22.) E.ric Bieber, 2:0 (87.) Felix Bissinger. – Schiedsrichter: Timo Noe (Laudenberg)

TSV Mudau – SV Osterburken 2:2

Mudau: L. Schork, D, Hutter, S. Haber ( 84. L. Püchner), K. Lorenz (78. B. Sigmund), M. Beier ( 74. C. Münster) , J. Scheuermann ( 65. N. Sperl) , C. Mai, M. Geier, F. Hoffmann, C. Hornbach, C. Hilbert.

Osterburken: P Zimmermann, J. Heidl, M. Baumann, R. Steinhauer (E. Siemens, K. Schiler, M. Baumann, Joel Aaron Brümmer ( 46. L. Watzal), J. Seitz ( 70. Y. Bischoff), S. Eckel, T. Schmitt, J. Frey.

Tore: 0:1 (38.) Sebastian Eckel, 1:1 (45) M. Geier, 2:1 (68.) Christoph Hornbach, 2:2 (90.+2) Eduar Siemens. – Schiedsrichter: Thomas Berthold ( Königheim).

Spvgg. Hainstadt – VfR Gommersdorf II 1:4

Hainstadt: R. Münch, S. Kreuter, L. Knapp, M. Müller, D. Reimann, B. Schüßler, E. Camicia, L. Ballweg ( 80. J. Senft) , O. Kraft, M. Wiese, S. Lutz ( 58. M. Hinner).

Gommersdorf: S. Knauer, F. Stöcklein, J. Süßmann, S. Hettinger, R. Mütsch, D. Wolpert ( 68. J. Holz) , L. Schaffhauser ( 90. N. Jany), Gian Favio Karl (54. R. Klohe) , Luca Max Heinle ( 87. L. Kappes) , M. Gärtner, J. Reuther.

Tore: 0:1 ( 1.) Luca Schaffhauser, 0:2 (51. Eigentor) Oliver Kraft, 1:2 (60.) Luca Knapp, 1:3 ( 78.) Raphael Klohe, 1:4 ( 89.) Luca Schaffhäuser. – Schiedsrichter: Tim Noe ( Rittersbach).

VfB Heidersbach – SpG Waldhausen/Laudenberg 2:0

Heidersbach: N. Hogen, S. Erfurt, L. Bopp, C. Scheuermann, P. Rhein ( S. Garnaoui), M. Vetter, D. Schulz ( 65. T. Wolloscheck,90. S. Graf)) , J. Hemberger ( 75. M. Kastner), L. Schulz, T. Rabe, P. Neubig.

Laudenberg/Waldhausen: J. Weckbach, J. Throm, A. Galm (70. D. Schellig), M. Schell (88. E. Romano), N. Schell, D. Gramlich ( 54. D. Müller), Y. Gramlich, Y. Hrynko, M. Throm ( 70. A. Arndt), N. Schnorr, J. Leopold, M. Schell

Tore: 1:0 (42.) Patrick Rhein. 2:0 (53.) Johannes Hemberger – Schiedsrichter: Danny Kapell ( Tiefenbach).

SV Schlierstadt – SpG Sennfeld/Roigheim 2:0

Schlierstadt: T. Breitinger, B. Kettermann, J. Eberle, M. Linsler, S. Ganzwürker, L. Remmler (78. D.Böhrer), F. Heid, S. Münch, D. Heimberger, K. Kopton, N. Engel.

Waldhausen/Laudenberg: M. Schwab, R. Fahrbach, T. Juray, T. Schönleber, N. Vintonjak, M. Lieb (87. A. Schulz), K. Gehse, T. Hakan, P. Häusler, J.-H. Matter (88. M. Rudolph), L. Felke.

Tore: 0:1, 0:2 (75/85 Strafstoß.) Nikola Vintonjak . – Schiedsrichter: Andreas Beck (Gommersdorf).

FC Schweinberg – TTSC Buchen 3:1

Schweinberg: D. Schmitt, J. Adelmann, C. Lecking, D. Neuwirth (67. N. Weidinger), A. Michel, J. Greß, M. Eichberger ( 88. M. Künzig) , F. Walter, B. Michel ( 90.+1 L. Weidinger) , C. Schmitt, S. Gress

Buchen: S. Cakar, N. Hammoud ( V. Aydin), M. Cosgun, S. Kirsuleymanolu, L. Akin ( 31. S. Hamrita), K. Özen (58. M. Cakar), M. Turra, O. Kaya, E. Cakar, M. Hammoud, E. Aydin.

Tore:1:0 (17.) Brian Michel, 1:1 (50.) Erdem Aydin, 2:1 (53.) Jakob Gress 3:1 (75.) Carsten Schmitt. – Schiedsrichter: Hermann Bischof ( Hundheim).

Kreisklasse A Buchen

SpG Mudau II/Schloßau II – SpG Bofsheim/Osterburken II 1:0

Tore: 1:0 (52.) Daniel Knapp. – Schiedsrichter: Jürgen Adam (Fahrenbach).

Spvgg. Hainstadt II – Sindolsheim/Rosenberg II 2:4

Tore: 0:1 (16.) Marc Unangst, 0:2 (23.) Daniel Liebl, 0:3 ( 24. Eigentor) Michael Wolf, 0:4 (45.) Marc Unangst, 1:4 (61.) Ramadan Golic, 2:4 (68.) Maximilian Mackert. – Schiedsrichter: Karl Kovacs ( Schefflenz).

TSV Höpfingen II – FC Zimmern 0:2

Tore: 0:1 (17.) Embre Aydin, 0:2 (90.+4) Enrique Alfonso Zuniga Hidalgo. – Schiedsrichter: Andy Grüßun (Eichel).

SpG Oberwittstadt II/Ballenberg – FC Bödigheim 2:2

Tore: 0:1 (20.) Kenan Horsch, 0:2 (63.) Leon Specht, 1:2 (69.) Alexander Hermann, 2:2 (89.) Philipp Maier. – Schiedsrichter: Ralf Baar (Külsheim) .

SV Hettigenbeuern – SpG Erftal 1:2

Tore: 1:0 (58.) Udo Hemberger, 1:1 (72. Strafstoß) Benjamin Heilig, 1:2 (89.) Dominik Löffler. – Schiedsrichter: Panagiotis Sotirelis (Künzelsau).

SV Großeicholzheim – SpG Adelsheim/Oberkessach 4:0

Tore: 1:0 (48.) Jack Kegelmann, 2:0 (62.) Sebastian Pfaff, 3:0 (75.) Linus Galm, 4:0 ( 82.) Leon Wolf. – Schiedsrichter: Rudi Strachon (Rippberg)

Kreisklasse B Buchen

SV Leibenstadt – VfR Gommersdorf III 4:1

Tore: 0:1 (20.) Jochen Zürn, 1:1 (30.) Christoph Kunkel, 2:1 (38.) Aaron Schoch, 3:1 (64.) Jan Michael Drejslar, 4:1 (88.) Mateo Varkas. – Schiedsrichter: Klaus Henninger (Eubigheim)

SpG Hettingen/Altheim – Eintracht Walldürn II 1:4

Tore: 0:1 (5.) Lukas Fach, 1:1 (25.) Simon Münster, 1:2 (53.) Niklas Höpfl, 1:3 (86.) Christian Becker, 1:4 (89.) Benedikt Beuchert.. – Schiedsrichter: Hans Ulrich Neufeld(Waldhof)

SpG Großeicholzheim II/Seckach II – SpG Adelsheim/Oberkessach II 1:1

Tore: 0:1 (8.) Alexander Schröter, 1:1 (90.+3) Hagen Koch. – Schiedsrichter: Martin Walzer ( Neckarburken).

SV Buch/Brehmen – SpG Rippberg-Wettersdorf/Glashofen II 2:2

Tore: 0:1 (17.) Simon Goldschmidt, 1:1 (19.) David Rappold, 2:1 (58.) Moritz Benninger-Kruck, 2:2 (71.) Simon Goldschmidt. – Schiedsrichter: Philipp Mühleck (Laudenbach).

TSV Buchen II – SpG Ballenberg II/Berolzheim/Oberwittstadt III 4:0

Tore: 1:0,2:0 (27./65.) Björn Felch, 3:0 (80.) David Brötel, 4:0 (88.) Marco Grasberger. – Schiedsrichter: Abdurrahim Kocyigit (Tauberbischofsheim).

FC Eubigheim – SpG Götzingen/Eberstadt II/Schlierstadt II 0:1

Tore: 0:1 F( 21.) Felix Ballweg. – Schiedsrichter: Joachim Schneider (Hohebach).

SpG Krautheim/Westernhausen II – SpG Donebach II/Mudau III/Schloßau III

Die Gäste sind zu diesem Spiel nicht angetreten