FC Hettingen holt den ersten Sieg

FC Schweinberg – FC Hettingen 2:5

Schweinberg: Schäfer, Lecking, Adelmann, N. Weidinger (64. Keim), Künzig (64. Dörr), A. Michel, Greß, Eichberger (80. L. Weidinger), Walter, B. Michel, Schmitt.

Hettingen: Trautmann, Dittrich (80. Götz), Wagner, Hamrita, Türkyilmaz, Bouirane, Platanov, Schmelcher, Steichler, Sen, Leitz.

Tore: 0:1 (23.) Florian Andreas Leitz, 1:1 (29.) Carsten Schmitt, 1:2 (48.) Florian Andreas Leitz, 2:2 (71.) Brian Michel, 2:3 (79.), 2:4 (85.), 2:5 (90. +3 ) alle Denis Platnov. – Schiedsrichter: Joachim Balles (Schloßau).

Im Spiel des Vorletzten gegen das Schlusslicht der Kreisliga hatte der FC Hettingen in der fünften Minute die erste große Möglichkeit zum Führungstreffer. Nach 20 Minuten erspielte sich die Heimmannschaft leichte Vorteile, die Gäste gingen jedoch in der 22. Minute nach einem abgewehrten Ball im Nachschuss mit in Führung. Die Schweinberger ließen den Kopf nicht hängen und glichen in der 28. Minute durch Carsten Schmitt zum 1:1 aus. In der 47. Minute erzielten die Gäste das 1:2. Das Spiel wogte hin und her, und in der 70. Minute erzielte Brian Michel den viel umjubelten Ausgleich zum 2:2. Nach dem 2:3 für die Gäste warfen die Schweinberger alles nach vorne und mussten in den letzten Minuten noch das 2:4 und 2:5 hinnehmen. Das bedeutete den ersten Saisonsieg für den FC Hettingen.