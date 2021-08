FC Grünsfeld peilt „Meisterrunde“ an

Mit acht Neuzugängen, davon gleich drei bisherige Stammspieler des FV Lauda, will der FC Grünsfeld in eine hoffentlich erfolgreiche Landesliga-Runde starten. Hintere Reihe von links: Nicolas Ulzhöfer (Sportlicher Leiter), Dominik Gerberich (Trainer), Kevin Schmidt (kommt vom FV Lauda), Steffen Seubert (1. FC Kirchheim), Luca Bamberger (1. FC Kirchheim), Christian Moll (Trainer). Vordere Reihe von links: André Engert (SV Edelfingen), Rouven Schmidt (FV Lauda), Sven Bornhorst (FV Lauda), Ralph Karres (eigene Jugend), Mirco Häusler (SV Wittighausen/Zimmern). Erstes sportliches Ziel des Landesligisten: In der Halbserie „über dem Strich stehen“ und dann in der Meisterschaftsrunde mitspielen. Bild: Röttger

