FC Grünsfeld ist TSV deutlich überlegen

TSV Oberwittstadt – FC Grünsfeld 0:4

Oberwittstadt: Deißler, Dörr, Blatz (45. Reinhardt), Walz N., Fackelmann, Zimmermann, Hofmann (80. Teicht), Günther (45. Rüttenauer, 74. Hörner), Walz S., Kutirov, Reuther.

Grünsfeld: Stephan, D. Dürr, Konrad (Kordmann Li.), Wagner (45. Dürr T.), Albert (63. Häußler), Schreck, Kordmann Lo., Engert, Gerberich (77. Endres), Schmidt R., Schmidt K.

Tore: 0:1 (15.) Dominik Gerberich, 0:2 (26.), 0:3 (43.) beide Lukas Albert, 0:4 (57. Foulelfmeter) Rouven Schmidt. – Schiedsrichter: Dominik Vogel (Wiesloch) – Zuschauer: 110.

Nach ausgeglichenem Beginn gingen die Gäste in der 15. Minute nach einem Freistoß aus dem Halbfeld durch Dominik Gerberich, welcher an Freund und Feind vorbei segelte, in Führung. Die Antwort des TSV ließ nicht lange auf sich warten, jedoch wurde der Treffer von Fackelmann aberkannt. Nachdem Albert seine Farben in der 27. Minute mit 2:0 in Front brachte, übernahmen die Gäste aus Grünsfeld das Kommando. Das 3:0 kurz vor der Pause war logische Konsequenz.

Die Geschichte des zweiten Durchgangs ist schnell erzählt. Grünsfeld war weiterhin die überlegene Mannschaft und erhöhte in der 57. Minute durch einen verwandelten Foulelfmeter durch Rouven Schmidt zum 4:0-Endstand.

