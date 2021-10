FC Grünsfeld II kann von Platz 3 auf 1 springen

Mit einem Spiel mehr und zwei Punkten Vorsprung erwartet der SV Nassig II den TSV Assamstadt II. Beide Teams haben den Ehrgeiz weiter nach oben zu marschieren und sich dort auch zu etablieren. Wer den ersten Schritt hierzu machen kann, wird sich am Sonntag zeigen. Durch den Heimvorteil muss man den Gastgebern ein leichtes Plus zusprechen, wobei die Gäste aber auf keinen Fall unterschätzt werden dürfen. Der Papierform nach käme auch ein Unentschieden nicht überraschend.

Das Spitzenspiel dieses Wochenendes ist die Begegnung zwischen dem FC Grünsfeld II und der SpG Rauenberg/Boxtal . Sowohl die Platzherren als auch die Gäste sind erste Verfolger des Tabellenführers SpG Welzbachtal. Nimmt man guten den Lauf und die letzten Resultate der Hausherren als Maßstab könnten die Punkte durchaus in Grünsfeld bleiben. Die Gäste mussten am vergangenen Sonntag ein etwas unerwartetes Remis gegen den FC Eichel II in Kauf nehmen. Trotzdem werden sie versuchen den einen Punkt Vorsprung auf die Gastgeber mindestens zu wahren.

Mit einer deftigen 1:5 Klatsche musste die SpG Uissigheim II/Gamburg am letzten Spieltag ihre Heimreise aus Grünsfeld antreten. Nun bietet sich im Heimspiel gegen den SV Distelhausen die Möglichkeit an, diese Scharte sofort wieder auszumerzen und den Anschluss ans Tabellenmittelfeld herzustellen. Möglich ist dies gegen bislang erschreckend schwache Gäste durchaus. Zu wenig durchschlagskräftig vorne und zu löchrig hinten präsentieren sich die Distelhäuser bisher. Selbst ein Unentschieden wäre für die Gäste schon als großer Erfolg zu werten.

Einen starken Eindruck hat am vergangenen Wochenende der FC Eichel bei seinem Remis gegen die SpG Rauenberg/Boxtal hinterlassen. Dieser Trend kann nahtlos fortgesetzt und in weitere Punkte umgewandelt werden, denn mit der SpG Wind./Schwabhausen II kommt ein Team an den Main, das sich noch ohne Punkte und einer desaströsen Tordifferenz am Tabellenende wiederfindet. Diese Schreckensbilanz werden die Gäste auch gegen die heimstarken Platzherren nicht verbessern können und wohl weiterhin sieg- und punktelos bleiben. Alles andere wäre eine Überraschung.

Wenngleich das Unentschieden der SpG Dittwar/Heckfeld beim SV Nassig II ein Mutmacher war, so benötigt man dringend weitere Erfolge um nicht tiefer in den Tabellenkeller abzurutschen. Da trifft es sich ganz gut, dass mit der SpG Impfingen/Tauberbischofsheim II eine Mannschaft seine Visitenkarte abgibt, die noch drei Punkte weniger auf ihrem Konto hat und den drittletzten Tabellenplatz belegt. Wenn auch die Gäste am vergangenen Sonntag ihren ersten Sieg einfahren konnten, so bleiben die Hausherren trotzdem der Favorit und werden sich am Ende auch durchsetzen können.