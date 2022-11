FC Grünsfeld dreht Partie nach der Pause

SV Königshofen – FC Grünsfeld 1:2

Königshofen: Hönig, Tiefenbach, Karim, Henning (82. Schütz), Datuh, Rathmann (70. Helbig), Vierneisel, Especiosa, Sack, Knab, N. Michelbach.

Grünsfeld: Talic, T, Dürr (46. B, Scherer), D. Dürr, Konrad, Wagner, Seubert (89. Kraft), A. Albert (88.L. Albert), Kordmann, Engert, S. Scherer. (80. Eckert), Gerberich,

Tore: 1:0 Enrico Rathmann (7.), 1:1 Benedikt Scherer (58.), 1:2 Alexander Albert (71.). – Schiedsrichter: Ludwig Schilling (Reichartshausen). – Zuschauer: 210

Für die Einheimischen begann die Partie absolut ideal, denn man ging schon nach sieben Minuten in Führung. Ein tolles Zuspiel von Jannis Vierneisel in die Schnittstelle verarbeitete Enrico Rathmann gekonnt zum 1:0.

Auftakt nach Maß für den SVK

Im weiteren Spielverlauf sahen die Zuschauer ein verteiltes Match, das sich hauptsächlich im Mittelfeld abspielte. Tormöglichkeiten blieben rar, stattdessen schenkte man sich in den Zweikämpfen auf beiden Seiten nichts.

Gnade vor Recht?

Schiedsrichter Ludwig Schilling hatte hüben wie drüben jeweils eine knifflige Entscheidung zu treffen: Notbremse ja oder nein? Beide Male ließ er Gnade vor Recht walten.

Nach dem Seitenwechsel waren die Messestädter gleich wieder präsent. Allerdings fand weder Sandro Especiosas Freistoß den Weg ins Tor, noch ein Abschluss von Lukas Sack. So plätscherte die Partie so dahin – und aus dem Nichts hieß es auf einmal 1:1. Einen Ballverlust in der Vorwärtsbewegung nutzte Grünsfeld mit einer schnellen Kombination und Benedikt Scherer vollendete für die Gäste zum etwas überraschenden 1:1-Ausgleich.

Für den SVK kam es anschließend noch viel bitterer, denn Alexander Albert brachte in der 71. Minute die Gäste mit einem Abstauber sogar in Front. In der Schlussphase warfen die Platzherren zwar nochmals alles nach vorne, doch am Ergebnis änderte sich nichts mehr.