FC-Frauen kampfstark

FC Eichel – TSG Hoffenheim III 0:2

Eichel: Grabinger, Reiner, Pranjic (46. Winzer), Budde, Friedlein (30. Stark), Scherer, Meister, Ballweg, Hemmerich (65. Sendelbach), Ulsamer, Deubert (30. Sämann).

Tore: 0:1 Alisa Pflaugner (80.), 0:2 Alina Bartenbach (87.). – Schiedsrichter: Norbert Müller (Külsheim).

Die Eichler Fußballfrauen verlangten in dieser Landesliga-Partie dem Titelanwärter alles ab. Beide Teams ließen kaum eine Torgelegenheit zu. Das Geschehen spielte sich überwiegend im Mittelfeld ab. Maren Scherer hatte noch die beste Gelegenheit in der 17. Minute, doch der Ball strich denkbar knapp am Pfosten vorbei. Ab Mitte der zweiten Hälfte schlichen sich erste Unsicherheiten in der Eichler Defensive ein. So führte in der 80. Minute eine „Fehlerkette“ zum 0:1 und ein Distanzschuss in der 87. Minute sorgte für das Endergebnis. Dennoch wäre ein Unentschieden für die kampfstarken FC-Frauen durchaus möglich gewesen.