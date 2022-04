FC Eichel behält Punkte daheim

Das Frauen-Fußballteam des FC Eichel präsentiert sich von seiner besten Seite und gewann, wie in der Vorrunde, 2:1 gegen die dritte Mannschaft der TSG Hoffenheim.

Nachdem in den ersten beiden Spielen 2022 nur ein Punkt auf die Habenseite verbucht wurde, wollten die Eichler Fußballerinnen um das Trainerteam Pfenning/Göbel/Lutz endlich wieder die Leistung auf den Platz bringen, die sie in den Spielen gegen Tauberbischofsheim und Waldangelloch vermissen ließen.

Direkt vom Anstoß weg übernahm das Heimteam die Regie und kam bereits in der zweiten Minute zur ersten gefährlichen Gelegenheit. Der Ball landetet nach einem gelungenen Spielaufbau über Kristin Stark und Leonie Friedlein bei Lena Meister. Die Gästetorfrau musste ihr Können aufbieten, um den scharf geschossenen Ball von Lena Meister zu parieren.

Zwei Chancen vereitelt

Elli Rothammel, die für die verletzte Isi Winzer vertretungsweise im Tor stand, vereitelte die einzigen beiden Chancen der Gäste souverän. Die Chancenüberzahl und der Ballbesitz lag eindeutig bei der Heimelf. Bis zur Halbzeit gab es mehrere gute Gelegenheiten, in Führung zu gehen, doch gelang dies nicht.

In den ersten zehn Minuten nach der Halbzeit hatte es den Anschein, als hätte das Heimteam etwas den Faden verloren. In der 51. Minute verfehlte ein Heber nur knapp das Tor. Fabienne Peuker wurde in der 56. Minute nicht am Torschuss gehindert. Der Ball knallte von der Lattenunterkante ins Netz zum 0:1. Für die Eichler Torfrau gab es da nichts zu halten.

Die Befürchtung, dass das Eichler Frauenteam nicht mehr ins Spiel zurück kommen würde, war unbegründet. In der 64. Minute nahm Julia Hemmerich einen Pass aus dem Mittelfeld auf, ließ die gesamte rechte Abwehrseite der TSG inklusive Torfrau aussteigen und schob zum 1:1 ein. Nur zwei Minuten erzielte Lena Meister mit einem unhaltbaren Schuss ins lange Eck das 2:1. Danach wurde die Überlegenheit wieder hergestellt. In der 71. Minute wurde Julia Hemmerich von Alex Lutz in Szene gesetzt. Diesmal behielt allerdings die Gästetorfrau die Oberhand. Der Sieg war hochverdient und hätte durchaus höher ausfallen können. Das nächste Heimspiel findet am 1. Mai um 17 Uhr gegen VfK Diedesheim 2 statt. Für den FCE spielten: Elli Rothammel, Britta Reiner Kathi Deubert, Kristin Stark (Valentina Wosnitza), Peggy Sämann, Leonie Friedlein (Sophie Maier), Alexandra Lutz (Jenni Agwu), Lena Meister, Julia Hemmerich (Elena Häfner), Tizia Ulsamer, Maren Scherer. wp

