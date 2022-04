Zu Beginn der zweiten Englischen Woche in Folge empfängt in der Verbandsliga Nordbaden der VfR Gommersdorf den FC Friedrichstal. Angepfiffen wird die Partie gegen die Germanen aus dem Stutenseer Stadtteil am Samstag um 14 Uhr.

In der Rückrunde haben die Gäste zehn Punkte geholt. Zuvor immer hinter dem VfR Gommersdorf platziert, haben sie mittlerweile die Jagsttäler überflügelt. Wichtige Punkte holten die Gäste in der Schlussphase gegen den FV Kirchfeld vor drei Wochen. Da fiel der 1:0-Siegtreffer in der 89. Minute. Und am letzten Spieltag glichen sie gegen den VfB Eppingen in der 79. Minute zum 2:2 aus.

In der bisherigen Rückrunde hat der VfR Gommersdorf noch keine großen Sprünge gemacht. Deshalb ist ein Sieg gegen Friedrichstal jetzt ein Muss. © Herrmann

Von solchen Erfolgserlebnissen kann der VfR Gommersdorf nur träumen. Nach der 0:2-Niederlage am Ostermontag beim FC Kirrlach verharren die Jagsttäler weiter auf ihren 23 Punkten. Sie kommen, „osterhasenmäßig“ ausgedrückt, einfach nicht aus der „Sasse“. Die Vorrundenbegegnung ging nach einer guten Mannschaftsleistung mit 5:2 an die Gommersdorfer. Ein gehaltener Elfmeter von VfR-Torhüter Dennis Petrowski, Platzverweis gegen die „Germanen“ und fünf Auswärtstore, alles war damals dabei, was ein offener Schlagabtausch so in sich hat. Doch jetzt muss man die Favoritenrolle eher den Gästen zuschanzen, denn ihre Formkurve zeigt nach oben.

In Kirrlach hätte mit etwas Glück auch ein besseres Ergebnis für die Gommersdorfer heraus springen können. Chancen waren vorhanden, doch sollte es mal wieder nicht sein. So lange wie Chancen herausgespielt werden, besteht auch die Hoffnung, dass der Knoten mal wieder platzt. Ob das für die Hogen-Truppe schon am Samstag der Fall ist, muss sich weisen. Allen Rückschlägen zum Trotz zeigt sich VfR-Spielführer Fabian Geissler weiterhin kämpferisch: „Es zählt nichts anderes als ein Sieg“. Fehlen wird, wie schon in Kirrlach, Patrick Mütsch und Dennis Herrmann.

Feld ist enger zusammengerückt

Die Ergebnisse vom Ostermontag betreffen den VfR direkt. „Aufstand der Mannschaften aus den hinteren Regionen“, könnte man die Endergebnisse der Verbandsliga bezeichnen. Der FV Kirchfeld (13 Punkte) überraschte mit dem 2:1 beim Titelanwärter Spielberg. Neckarelz gewann mit 4:1 gegen den SV Langensteinbach und rückt dadurch bis auf einen Zähler an den Relegationsplatz heran. Zum Relegationsplatz haben die Jagsttäler zwar noch sechs Punkte Vorsprung und das weitaus bessere Torverhältnis (+20), doch dieser Abstand kann ganz schnell dahin geschmolzen sein.

Denn Mitte Mai müssen die Gommersdorfer noch in Langensteinbach antreten. Auch die Spvgg. Neckarelz wittert wieder Morgenluft und kann sich berechtigte Hoffnungen auf eine Rettung in der Verbandsliga machen. Die sechs Punkte in der Rückrunde schüren ihren Hoffnungsfunken an.