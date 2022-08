Es lief die 81. Spielmute am Samstag im Bremer Weserstadion, als Luca Pfeiffer den Rasen betrat. Für den Fußball-Profi aus Gommersdorf begann da nicht nur das erste Spiel im Dress des VfB Stuttgart, nein, es war sein erster Bundesliga-Einsatz überhaupt. Der 25-Jährige wurde für Sasa Kalajdzic eingewechselt. „Es war ein tolles Gefühl, erstmals Bundesliga zu spielen. „Es ist aber natürlich sehr schade, dass wir nicht gewonnen haben“, sagte Pfeiffer gestern den FN. In der Nachspielzeit glichen die Bremer nämlich noch zum 2:2 aus.

Die vergangenen Tage waren sehr aufregend für Pfeiffer. Die Aufnahme in die Mannschaft sei super gelaufen. Aktuell wohne er noch im Hotel und sei auf der Suche nach einer Wohnung, erzählte er. „Ich in total glücklich, dass das mit dem Wechsel zum VfB geklappt hat“, fügte er noch an. mf

Erstes Bundesliga-Spiel: Luca Pfeiffer stürmt für den VfB Stuttgart. © imago