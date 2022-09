Es soll wieder „abgehen“

Kontrastprogramm für den FSV Hollenbach. Nach dem Spiel beim Schlusslicht Freiburger FC geht es am Samstag um 15.30 Uhr zu Hause gegen den Oberliga-Mitaufsteiger FC Holzhausen weiter. Und dieser ist fulminant in die Oberliga-Saison gestartet. Der Verbandsliga-Zweite der vergangenen Saison steht mit 20 Punkten auf Platz vier. Den Hollenbachern nahm der 2:0-Sieg in Freiburg etwas den Druck. Trotzdem sind die 14 Punkte kein Ruhekissen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Der Sieg gegen Freiburg war in Ordnung, umkämpft aber nicht unverdient“, blickt Trainer Martin Kleinschrodt zurück. „Wir müssen vielleicht noch etwas konzentrierter über das gesamte Spiel sein. Aber man kann nicht alles verteidigen“, sagte er. „Deshalb braucht man auch einen guten Torwart. Und unserer ist gerade gut drauf.“ Insgesamt sei er mit der Defensivarbeit zufrieden gewesen und habe sich über das „zu null“ gefreut.

„Mit Holzhausen kommt jetzt eine andere Mannschaft auf uns zu“, sagt Kleinschrodt. Der FC lebt in erster Linie von seiner Offensive. Schon 28 Treffer erzielten die Gäste im Saisonverlauf. Elf davon markierte Janik Michel, der damit die Torjägerliste anführt. Das war aber auch schon in der vorigen Saison der Fall und da hatten die Hollenbacher die Holzhausener Offensivkräfte gut in den Griff bekommen. Diese Saison ist aber die Defensive der Gäste stabiler. „Das ist eine robuste Mannschaft, die auch spielstark ist“, sagt der FSV-Coach. „Unser Ziel muss sein, die vom Tor weg zu halten. Aber wir wollen trotzdem unser Spiel aufziehen, immer wach bleiben und konzentriert dagegen halten. Auch wir haben Durchschlagskraft in der Offensive und sind gefährlich sind.“

Mehr zum Thema Oberliga Baden-Württemberg Auf was der Trainer achtet Mehr erfahren Fußball Streichs Liebeserklärung an Hoffenheims Keeper Baumann Mehr erfahren Bundesliga Streichs Liebeserklärung an Hoffenheims Keeper Baumann Mehr erfahren

Mit Boris Nzuzi und Philipp Volkert kehren zwei Spieler in die Mannschaft zurück, die in Freiburg noch fehlten, Felix Limbach ist zumindest wieder ins Training eingestiegen. „Die letzten drei Spiele hat Holzhausen nicht gewonnen. Aber sie haben in jedem Spiel ein Tor gemacht. Das gilt es zu verteidigen Wenn wir es schaffen, lange die Null zu halten, könnten wir beim Heimspiel den längeren Atem haben“, sagt Kleinschrodt. „Ich freue mich auf die Zuschauer, die uns immer supporten. Und es ist auch für sie schön, wenn sie Spiele sehen, in denen es abgeht. Und so ist es im Moment in Hollenbach. Denn wir versuchen Fußball zu spielen, wollen uns nicht nur hinten reinstellen.“