Es kann noch jeden erwischen

Im Gegensatz zur Aufstiegs- ist die Abstiegsrunde der neun Landesligisten vollkommen offen, weil der Tabellenachte FC Hundheim/Steinbach nur einen Punkt hinter dem TSV Assamstadt auf Rang vier das Rennen um den Klassenerhalt aufnimmt. Selbst der Tabellenführer FC Schloßau hat nur sechs Punkte Vorsprung vor dem ersten Abstiegsplatz auf Rang sechs. Wenn mit Wertheim fünf Teams absteigen müssen und es nur der Sechstletzte in die Relegation schafft, ist zunächst jede Begegnung ein Sechs-Punkte-Spiel.

Ausruhen auf einem Vier-Punkte-Abstand zum Relegationsplatz fünf kann sich der FV Reichenbuch im Heimspiel gegen den FV Elztal nicht. Dennoch ist der Gastgeber deutlich Favorit, auch wenn es im Hinspiel nur zu einem 3:3-Unentschieden reichte.

Rosenberger Heimvorteil

Zupacken muss Rosenbergs Torhüter Semijel Talic in der Abstiegsrunde, um den Klassenerhalt zu schaffen. © her

Der TSV Rosenberg ist froh, nach zwei Auswärtsspielen beim SV Wagenschwend im letzten und vorletzten Jahr (0:3 und 1:2) endlich wieder ein Heimspiel bestreiten zu können. Nach einem guten Saisonstart in de Hinrunde zeigte die Formkurve bei beiden Mannschaften nach unten. Jetzt geht es darum, so rasch wie möglich das Punktepolster zu verbessern. Mit der zuletzt beim 2:2 gegen Königshofen gezeigten Moral ist alles möglich.

Noch nicht zu schwer ist der Rucksack, den der SV Nassig und der FSV Waldbrunn aus der Hinrunde mitgenommen haben. Aber beide Mannschaften starten mit 15 und 16 Punkten auf den ersten Abstiegsplätzen in die Abstiegsrunde. Fast hätte Nassig im Hinspiel einen 2:1-Auswärtssieg nach Hause gebracht, doch Maximilan Vogel sicherte dem FSV mit dem 2:2-Ausgleichstreffer noch einen Zähler. Aufgegeben haben sich die Gäste noch nicht, auch wenn sie auswärts noch ohne Dreier sind und mit zwei Toren und zwei Unentschieden die Auswärtsbilanz der Hinrunde mager ausfällt.

Von den drei angesetzten Punktspielen zwischen dem FC Hundheim/Steinbach und dem TSV Assamstadt fielen vor zwei Jahren zwei Partien Corona-bedingt aus. Nach dem torlosen 0:0 in der Vorrunde will der FC im zweiten Heimspiel in Folge diesmal die volle Punkteausbeute verbuchen.