„Es ist die beste Adresse“

Ab der Saison 2022/23 tritt Thorsten Lehnert die Nachfolge von Sascha Hübner als Trainer des FV Lauda an. Der derzeitige Coach des Kreisligisten 1. FC Umpfertal kickte in Unterbalbach in der B-Jugend, um dann beim FV Lauda in der A-Jugend-Verbandsliga zu spielen. Die FN sprachen mit dem heute Mittvierziger:

Was reizte Sie, dem FV Lauda als Trainer der ersten Mannschaft für die nächste Saison 2022/23 zuzusagen, Herr Lehnert?

Thorsten Lehnert: Ich denke, man bekommt nicht immer die Anfrage, den FV Lauda zu trainieren. Klar schielt man aus der Ferne immer mal, was da so beim FV läuft. Er ist nun mal mit die beste Adresse im Main-Tauber-Kreis. Was mich reizt ist, ein talentierter hungriger Kader mit Spielern, die vorankommen wollen und für die Fußball vielleicht noch an erster Stelle steht.

Für welchen Zeitraum gilt die Vereinbarung?

Lehnert: Wir haben eine Vereinbarung für ein Jahr.

Noch trainieren Sie den FC Umpfertal. Hatten Sie auf jeden Fall einen Wechsel ins Auge gefasst?

Lehnert: Nein, ich hatte keinen Wechsel mehr geplant. Nach der Station beim 1. FC Umpfertal wollte ich eigentlich erst einmal Pause machen. Aber wie es manchmal so geht; nicht alles ist im Vorfeld planbar.

Wie sehen Sie die Chancen für einen Aufstieg ihrer künftigen Mannschaft in die Verbandsliga?

Lehnert: Aus der Ferne sieht es so aus, als wolle nach den ersten Ergebnissen außer Lauda keiner hoch. Aber es ist noch ein langer Weg.

Beim TSV Tauberbischofsheim spielten Sie in der Landesliga. Wäre der Wechsel auf die Trainerbank eines Verbandsligisten ein großes Wagnis?

Lehnert: Ich habe keine Ahnung, ob es ein großes Wagnis ist. Ich freue mich, und wie so oft wächst man ja mit seinen Aufgaben.

Gibt es ein Spielsystem, mit dem Sie am besten vertraut sind?

Lehnert: Jeder Trainer kann mit seinen Spielern verschiedene Systeme einspielen. Die Dynamik im Spiel verändert so und so immer wieder die Grundordnung. Aber klar, auch ich habe ein Lieblingssystem… ferö