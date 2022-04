Es geht um die Tabellenführung

SpG Krautheim/Westernhausen – Eintracht Walldürn: Zehn Minuten vor Abpfiff zündete die SpG Krautheim/Westernhausen am Mittwoch noch einmal den Offensivturbo und schenkte dem FC Schweinberg drei weitere Tore ein. So gewann das Team von Pascal Tittl am Ende deutlich mit 5:0. Im nächsten Heimspiel ist mit der Eintracht Walldürn erneut ein Kellerkind zu Gast im Jagsttal. Die Mannschaft von Ronny Lein steht derzeit auf dem Abstiegsrelegationsplatz mit drei Punkten Rückstand nach oben und vier Zählern Vorsprung nach unten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

SV Schlierstadt – VfR Gommersdorf II: Durch einen Treffer kurz vor Schluss sicherte sich der VfR Gommersdorf II im Hinspiel gegen den SV Schlierstadt noch den Sieg. Wird es diesmal wieder ein knapper Erfolg für die Jagsttäler? Beide Mannschaften verloren ihre Spiele am Mittwoch.

VfB Heidersbach – SV Osterburken: Während der TSV Mudau und die Spvgg. Hainstadt am Mittwoch ran mussten und gewannen, hatte der SV Osterburken spielfrei. Dadurch hat sich der Rückstand auf die beiden Spitzenteams auf vier Punkte vergrößert. Ein Sieg gegen Heidersbach ist für den SVO also Pflicht, um an den beiden Kontrahenten dran zu bleiben.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

SpG Waldhausen/Laudenberg – SpG Götzingen/Eberstadt: Ein Sechs-Tore-Festival feierte die SpG Götzingen/Eberstadt beim Nachholspiel am Mittwoch. Und einer glänzte dabei so richtig: Stürmer Jonas Aumüller steuerte fünf Treffer zum 6:1-Sieg bei. Er schob sich dadurch in der Torjägerliste auf den sechsten Platz vor. Auf ihn muss die SpG Waldhausen/Laudenberg, die sich am Mittwoch noch kurz vor Schluss gegen Hainstadt geschlagen geben musste, besonders aufpassen.

FC Schweinberg – VfB Altheim: Rein rechnerisch kann der FC Schweinberg den Klassenerhalt zwar noch schaffen, dann müsste der FCS jedoch alle restlichen Spiele gewinnen. Es ist also nur noch eine Frage der Zeit, bis der Abstieg in die Kreisklasse A amtlich ist. Der Rückstand auf die Walldürner Eintracht, die den Relegationsplatz belegt, beträgt derzeit 15 Punkte. Am Samstag geht es für das Team von Alexander Stang und Frank Michel gegen den VfB Altheim. Wenn der FCS drei Tore kassiert, könnten die 100 Gegentore in diesem Spiel „voll gemacht“ werden.

TSV Buchen – FC Hettingen: Der 3:0-Erfolg des TSV am Mittwoch gegen den SV Schlierstadt war der vierte Sieg in Folge für Buchen. Im Derby gegen den FC Hettingen, der seine drei jüngsten Spiele verloren hat, soll die Siegesserie fortgesetzt werden. Im Hinspiel trennten sich der Tabellen-16. und der Fünftplatzierte 2:2-Unentschieden.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

SpG Sennfeld/Roigheim – TTSC Buchen: Da die Gastgeber am Mittwoch nicht spielten, zog die SpG Götzingen/Eberstadt an der Mannschaft von Trainer Michael Lieb vorbei auf den sechsten Platz. In der Tabelle trennt die SpG Sennfeld/Roigheim vom Gegner des Spieltags, dem TTSC Buchen, zwar nur ein Platz, es sind jedoch 13 Punkte. Nach oben geht für die Gäste also nicht mehr viel.

TSV Mudau – Spvgg. Hainstadt: Elf Tore erzielte der TSV Mudau in den vergangenen beiden Liga-Spielen und kletterte dadurch auf den ersten Tabellenplatz. Die Odenwälder mit ihrem Trainerduo Dennis Hutter und Maurice Beier sind punktgleich mit der Spvgg. Hainstadt, haben jedoch das bessere Torverhältnis. Der Sieger des Spitzenspiels am 1. Mai kann sich den Platz an der Sonne sichern und den Vorsprung auf seinen direkten Verfolger auf drei Punkte ausbauen. Die Mannschaft von Christoph Meier hat jedoch auch noch ein Spiel weniger absolviert als der TSV.