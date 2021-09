Es fehlte nicht viel zum Ausgleich

Altheim – Eintracht Walldürn 2:1

Altheim: A. Fitterling, Riess (72. Lauer), Volk, Stein (20. Thaqi, 76. F. Czerny), Merz, D. Czerny, O. Fitterling (84. Kappes), S. Czerny, Weber, Sans.

Walldürn: Englert, Hamberger (46. Haun), Grimm, Paffen. J. Feit (75. Kuhn-Ditter), Künzig, Fritsch (22. Grullini), Trabold, B. Feit, Leis, Golderer (86. Ekinci)..

Tore: 1:0 (16.) Simon Ehmann, 1:1 (17.) Paul Künzig, 2:1 (79.) Elias Weber. – Schiedsrichter: Timo Noe (Laudenberg).

Die zahlreichen Zuschauern sahen ein engagiertes und spannendes Spiel. Der VfB hatte mehr Ballbesitz und erspielte sich gute Gelegenheiten. Nach einer Viertelstunde war es dann Ehmann der nach einer schönen Kombination mit Fitterling den Ball über die Linie schob. Postwendend erzielte die Eintracht den Ausgleich. In der zweiten Hälfte in ähnliches Bild. Der VfB hatte einige hochkarätige Chancen, die auch wegen dem guten Gästetorhüter nicht zum Erfolg führten. Nach einem Eckstoß für die Gastgeber war es dann Weber, der am langen Posten lauerte, und das Leder über die Linie köpfte. Die Eintracht mobilisierte danach noch alle ihre Kräfte, hatte aber nicht das Quäntchen Glück, um den erhofften Ausgleich zu erzielen.