Erstmals gegen einen Oberligisten

Im Viertelfinale des Badischen Pokals der Saison 2020/2021 treten die Fußballerinnen der SpG Dittwar/Tauberbischofsheim am morgigen Samstag, 31. Juli, um 16.30 Uhr in Dittwar gegen den Oberligisten TSV Neckarau an. Während die Gäste Elf Ende September 2020 mit einem deutlichen 6:0-Auswärtserfolg gegen Heidelberg-Kirchheim in dieses Vertelfinale einzog, bezwang die Elf von Trainerin Janin Faulhaber den in der Verbandsliga angesiedelten SSV Waghäusel mit 3:2. Der Einzug ins Viertelfinale stellt für die Spielgemeinschaft den größten Erfolg der Vereinsgeschichte dar. Mit TSV Neckarau gibt erstmals ein Oberligist seine Visitenkarte im Taubertal ab. Die Heimmannschaft will mit einer sehr jungen Mannschaft einen aufopferungsvollem Kampf bieten, um gegen die zwei Spielklassen höher angesiedelten Gegnerinnen nicht unterzugehen. sh

