FC Würzburger Kickers – 1. FC Köln 0:1

Würzburg: Johann, Bohn, Teubert, Scheidel, Desic, Robertson, Dickmeis, Gast, Kreußer, Hanke (86. Neufeld), Klärle (81. Gerst).

Tor: 0:1 (23.) Amber Barrett.

Nach 161 Tagen coronabedingter Zwangspause zeigten die Zweitliga-Fußballerinnen des FC Würzburger Kickers gegen Tabellenführer 1. FC Köln eine starke Leistung. In der ersten Hälfte stand man in der Defensive sehr gut und ließ dem klaren Favoriten kaum Torchancen. Dennoch war die 1:0-Führung der Gäste zur Pause verdient. Nach dem Wechsel verstärkten die Gastgeberinnen nun auch ihr Offensivspiel und hatten in der Tat einige Mal die Chance auf den Ausgleich, der ihnen allerdings verwehrt blieb. Dennoch fand Trainer Gernot Haubenthal lobende Worte für seine Spielerinnen. ub