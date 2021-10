Erster Sieg für die SGM

SGM Weikersheim/Schäftersheim/Laudenbach – Spfr. DJK Bühlerzell 4:0

Weikersheim/Schäftersheim/Laudenbach: Mies, Unterwerner (60. Ulsamer), Settelmeier, To. Silberzahn (76. Burkhardt), J. Silberzahn, Schmitt, Schiebold, F. Stodal (66. Tim Silberzahn), M. Stodal (84. Göttfert.) , Wunderlich, Hammel.

Deutlicher Sieg für die SGM (Schwarze Trikots). © Jens Hackmann

Bühlerzell: Ammon, Schwarz (57. Nagy), Vogt, Krupp, Kachel, Ludewig, Wirtheim, Wengert, Zühlke, Kurz, Heinrich (46. Walz).

Tore: 1:0 (31.) Moritz Stodal, 2:0 (56.) Hannes Schiebold, 3:0 (72.) Christian Wunderlich, 4:0 (84.) Tim Silberzahn. – Schiedsrichter: Luca Schüttler.

Einen auch in dieser Höhe hochverdienten ersten Saisonsieg erspielte sich die SGM Weikersheim gegen Bühlerzell. Bereits in der zweiten Minute traf H. Schiebold nur die Latte des Gästetores, im Anschluss erspielte sich die SGM weitere Chancen und in der 31 Minute erzielte M. Stodal nach Pass von F. Stodal das 1:0 für die Einheimischen. Die wenigen Gästeangriffe waren eine sichere Beute der SGM-Abwehr um Keeper Y. Mies. In der 34 Minute sah der Gästekeeper nach einer Notbremse die rote Karte. Kurz vor dem Wechsel traf Silberzahn per Kopf wiederum die Latte. Die größte Chance der Gäste vereitelte Y. Mies kurz nach dem Wechsel. In der 56 Minute erhöhte H. Schiebold nach feinem Pass von M. Stodal auf 2-0. Darauf hin kontrollierte die Heimelf das Spiel und C. Wunderlich erhöhte in der 73 Minute auf Zuspiel von Tobias Silberzahn auf 3:0. Für den Schlusspunkt sorgte dann in der 85 Minute Tim Silberzahn, der auf Zuspiel von C. Göttfert noch auf 4:0 erhöhte.