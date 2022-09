Erster Erfolg für den TVN

TV Niederstetten – SGM Altenmünster/ESV Crailsheim 3:0

Niederstetten: Dreher, Landwehr (66. Stussnat), Sbongk, Haag (70. Döffinger), Lober (85. Reindel), Kraft, Wolpert, Schulz, Ziegler-Schulz, Dinkel, Herrmann (51. Ziegler).

Fabian Löber überzeugte als zweifacher Torschütze. © Robert Stolz

Altenmünster/Crailsheim: Senel, Islertas (85. Faldum), Bartuan Denizli, Kaan Denizli, Hörner, Kirmizier (85. Grießhaber), Korkmaz (61. Molodovski), Maric, Paulo, Rück, Sami.

Tore: 1:0 Fabian Lober (46.), 2:0 Fabian Lober (58.), 3:0 Luca Dinkel (90.). – Rote Karte für einen Gästespieler (22.). – Schiedsrichter: Boas Fischle (Michelbach)

Aufsteiger TV Niederstetten hat das erste Erfolgserlebnis in der Bezirksliga gefeiert. Nachdem das torlose Unentschieden zur Pause etwas glücklich war, brachte Fabian Löber die mit einem Schuss ins kurze Eck in Führung. Löber erhöhte dann auch auf 2:0, ehe Luca Dinkel in der Schlussminute alles klar machte-