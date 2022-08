Erst gut, dann fehlerhaft

FC Friedrichstal – VfR Gommersdorf 3:0

Friedrichstal: Weber, Wähling, Jones, Saravanja, Rowlin, Neumaier, Kopp (78. Gucanin), Musulin, Dumus, Fischer (82. Schnörringer), Saddedine.

Gommersdorf: Bieniek, Conrad (82. Süßmann), Mütsch, Meinczinger (74. Spitznagel), Geissler, Henning, U. Walter (74. Beck), Obertautsch, Hespelt, Vollmer, Weippert (74., Berisha).

Tore: 1:0 (47.) Kopp, 2:0 (65.) Dumus, 3:0 (77., Elfmeter) Saravanja. – Besonderes Vorkommnis: Julian Henning verschießt Elfmeter (19.). – Schiedsrichter: Raphael Kastner (Spfr. Dobel). – Zuschauer: 75.

Der Verbandsliga-Saisonauftakt ist dem VfR Gommersdorf in Friedrichstal missglückt. Der FC gewann mit 3:0. Doch so klar wie das Ergebnis aussieht, war das Spielgeschehen nicht. VfR-Teammanager Daniel Gärtner hatte sich nach dem guten ersten Abschnitt eigentlich mehr erhofft: „Im zweiten Abschnitt war dann nach dem zweiten Gegentreffer aber etwas die Luft raus. Da hat mir die Körpersprache auch nicht mehr so gefallen wie zuvor. Wir hatten einfach zu viele kleine und einfache Fehler schon im Spielaufbau“.

Den ansonsten agilen Angreifer der Friedrichstaler Chris Jones hatten die Gäste aus dem Jagsttal gut im Griff. Meist kümmerte sich Julian Henning um ihn, dass ihm nichts anderes übrig blieb, sich ganz nach hinten fallen zu lassen.

VfR-Teammanager Daniel Gärtner: „Dabei wurde Julian Henning noch von Alex Weippert bestens unterstützt. Beide brachten den FC-Motor etwas ins Stottern“. Als alle schon mit dem Halbzeitpfiff rechneten, gingen die Platzherren nach einem ruhenden Ball in Führung. Einen weiten Freistoßball aus dem Halbfeld durch Alexander Wähling spielte ein Friedrichstaler vor dem Tor quer. Am langen Pfosten hatte sich Lorenz Kopp (47.) frei gestohlen und brachte den FC in Führung.

Dabei hätte der VfR das Führungstor erzielen können, denn sie hatten die größte Chance im ersten Abschnitt. Nach einem Foul an Jakob Hespelt vergab Julian Henning die Chance vom Elfmeterpunkt. FC-Torhüter Rico Weber hatte sehr gut abgewehrt und ließ sich auch beim Nachschuss nicht überwinden.

Nach der Pause kamen die Platzherren besser in die Partie. Erfolgreich setzte sich Jonathan Rowlin links durch, sein Zuspiel verwandelte Göcksel Durmus (65.) per Kopf zum 2:0. Die Friedrichstaler machten nach einem Foulspiel im Gommersdorfer Strafraum an Josip Saravanja (77.) endgültig den Sack zu. Der Gefoulte selbst verwandelte den Strafstoß sicher zum 3:0. eub