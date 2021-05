Erst die Männer, nun die Frauen

FC Bayern München II – FC Würzburger Kickers 3:1

Würzburg: Wagner, Eisler (82. Kirbach), Bohn, Ansmann, Scheidel, Neufeld (82. Dickmeis), Gath, Harttung, Schopf, Hanke, Klärle.

Tore: 0:1 (22.) Marsia Gath, 1:1 (31,) Leonie Weber, 2:1 (59.) und 3:1 (84.) jeweils Gia Corley.

Nun herrscht Gewissheit: Das Abenteuer 2. Bundesliga ist für die Fußballerinnen des FC Würzburger Kickers nach nur einem Jahr wieder beendet. Am vorletzten Spieltag unterlag der FWK im Sportpark Aschheim der zweiten Mannschaft des FC Bayern München, bei der die frühere Kickers-Jugendspielerin Marlene Wild aus Uiffingen von Anfang an spielte, mit 1:3.

„Die entsprechenden Weichenstellungen, die wir vorgenommen haben, waren vielleicht auch ein bisschen zu spät“, sagte FWK-Frauen-Vorstand Heinz Reinders im Vorfeld der Partie. Nach der Hinrunde mit nur vier Punkten wurde das Trainerteam um Aufstiegscoach Gernot Haubenthal entlassen. Das neue Trainerteam um Eugen Ungefuch holte – bei jetzt noch einem ausstehenden Spiel – bislang sieben Punkte. Die Kickers werden die Saison als Vorletzter beenden. Absteigen werden in der Südstaffel, in der insgesamt neun Team antreten, letztlich drei Mannschaften. Der Viertletzte muss in die Relegation.

„Härteste Liga der Welt“

Diese verschärfte Abstiegssituation bewog die Kickers-Verantwortlichen auch dazu, schon vor Wochen die 2. Frauen-Bundesliga augenzwinkernd als die „härteste Liga der Welt“ zu betiteln. „Dass wir absteigen, haben wir sportlich auf dem Platz zu verantworten gehabt“, betont Reinders, „Wir können jetzt nicht hingehen und sagen, der DFB ist schuld. Das waren wir schon selber.“

Dabei rumorte es zwischen den Vereinen und dem Verband durchaus immer mal wieder während der Saison. Zuletzt in der vergangenen Woche, als das Tabellenschlusslicht 1. FFC Niederkirchen sein Nachholspiel gegen Eintracht Frankfurt II aufgrund von Corona-Quarantänen und Verletzten mit nur neun Spielern bestreiten musste. Zum doch etwas verzwickten Fall, bei dem die Niederkirchener und der DFB jeweils ihre Version darlegten, will sich Reinders nicht positionieren. Die Abteilung des DFB, die für die Organisation des Spielbetriebs des Mädchen- und Frauenfußball zuständig ist, „hat das Herz am rechten Fleck“, betont er: „Sie arbeiten intensiv daran, dass der ganze Spielbetrieb möglich ist.“

Allerdings erklärt er auch, dass auf sportpolitischer Ebene das Verständnis des DFB für den Grundcharakter der 2. Frauen-Bundesliga nicht so ausgeprägt sei. Die standardisierten Anforderungen an die Vereine sind auf Profivereine ausgerichtet. Doch außer den Zweitvertretungen der großen Klubs handelt es sich um Vereine mit Amateurstatus. „Man kann verstehen, dass es da zu Unmut in den Vereinen kommt“, so Reinders. Auch die Kickers begehrten auf, als der DFB vor dem Re-Start im März die Kosten für die erforderlichen Schnelltests den Vereinen auflasten wollten.

Kickers als Talentschmiede

Ab der kommenden Saison wird die 2. Bundesliga, die als Talentschmiede für die Bundesliga angedacht ist, wieder eingleisig. Der DFB ist aus gutem Grund bemüht, die Strukturen der Liga zu professionalisieren, weiß auch Reinders. Er wünsche sich aber mehr Flexibilität in der Steuerung der Vereinsarbeit seitens des DFB, um auch die „Kleinen“ mitzunehmen. Schließlich sei es für die Talententwicklung wichtig, dass möglichst lückenlos über der gesamten Republik verteilt Vereine zu „Talentschmieden“ werden können. Die Würzburger Kickers wollen auch weiterhin eine sein, wenn auch nicht in der 2. Liga. stkr