Eröffnungsspiel ohne Kickers

Viele im Lager des FC Würzburger Kickers hatten gehofft, dabei zu sein, doch daraus wurde nichts. Am Donnerstag, 14. Juli, startet die bayerische Regionalliga mit der Partie TSV Buchbach gegen Spvgg. Unterhaching in die neue Saison. Anpfiff in Buchbach ist um 19 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Regionalliga Bayern geht in der Spielzeit 2022/23 mit 20 Vereinen an den Start – dafür haben sich die Klubs im Mai mit großer Mehrheit ausgesprochen. Diese Entscheidung hat zur Folge, dass am Ende der kommenden Saison vier statt bisher drei Mannschaften direkt absteigen. Der (vorläufige) Spielplan für die Spielzeit 2022/23 wird nach der Tagung der bayerischen Regionalligisten Ende Juni veröffentlicht.

Neu in der Regionalliga Bayern dabei sind die beiden Bayernliga-Meister DJK Vilzing (Nord) und Spvgg. Hankofen-Hailing (Süd). Die SpVgg Ansbach, Vizemeister der Bayernliga Nord, hat über die Relegation das Ticket für die bayerischen Spitzenliga gelöst. Aus der 3. Liga stoßen die Würzburger Kickers und Türkgücü München zum Teilnehmerfeld. Die Spvgg. Bayreuth geht als amtierender Meister in der Saison 2022/23 in der 3. Liga an den Start.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Die Regionalliga Bayern ist auch in der kommenden Spielzeit sportlich äußerst reizvoll. Namhafte Traditionsvereine wie der FC Würzburger Kickers, der 1. FC Schweinfurt 05 oder die Spvgg. Unterhaching gepaart mit den Zweitvertretungen der bayerischen Profiklubs und ambitionierten Amateur-Spitzenvereinen – dieser Mix macht unsere bayerische Spitzenliga in der Saison 2022/23 einmal mehr sehr attraktiv“, sagt Jürgen Faltenbacher, der im BFV-Präsidium für den Spielbetrieb in Bayern verantwortlich ist.

Wie auch schon in der Vorsaison gibt’s bereits kurz nach Spielschluss Highlights aller Spiele als Video on Demand (VOD). Die kommentierten Video-Spielberichte werden auf der BFV-Website sowie dem offiziellen YouTube-Kanal des bayerischen Verbandes veröffentlicht. Zudem werden dank der Kooperation mit sporttotal.tv viele Spiele im Livestream übertragen. pati