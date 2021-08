Eröffnungsspiel bei der TSG

Die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim eröffnen am heutigen Freitag um 19.15 Uhr mit dem Spiel gegen den SC Freiburg die neue Saison in der Frauen-Bundesliga. Die Partie sowie die vorher stattfindende Eröffnungszeremonie werden live auf Eurosport und Magenta Sport übertragen (ab 19 Uhr).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Chef-Trainer Gabor Gallai über die Vorbereitung auf das erste Liga-Spiel: „Wir haben am Wochenende noch einmal die erste Qualifikationsrunde in Zürich analysiert, haben den Fokus aber anschließend ganz klar auf das erste Liga-Spiel gegen den SC Freiburg gerichtet. Diesen Spagat zwischen Champions League-Quali und Liga-Auftakt müssen wir hinkriegen, auch wenn das natürlich nicht so einfach ist, weil auch viele organisatorische Dinge zu klären sind.“

Die Kraichgauerinnen haben großen Respelt vor dem Gegner: „Wir haben in der Vorbereitung zu spüren bekommen, dass man gegen den SC Freiburg verlieren kann. Deshalb sind wir gewarnt und wollen aus unseren Fehlern lernen“, so Galli. Die Hoffenheimerinnen gehen mit großen Erwartungen in die Saison: „„Unser Ziel ist es natürlich, einen guten Start hinzulegen. Wichtig ist, dass wir Souveränität ausstrahlen. Wir haben uns vorgenommen, mit der maximalen Punkteausbeute von neun Zählern in die Länderspielpause, die nach dem dritten Spieltag ansteht, zu gehen.“ pik