Erneut muss sich die SpG auswärts beweisen

Die Fußball-Frauen der SpG Dittwar/ Tauberbischofsheim treffen am Sonntag um 17 Uhr auf den Karlsruher SC II. Dieser gewann in der vergangenen Woche mit 3:2 gegen ATSV Mutschelbach. Aktuell belegt der Karlsruher SC II mit sechs Punkten den zweiten Tabellenplatz. Die SpG Dittwar/Tauberbischofsheim belegt mit vier Punkten den vierten Tabellenplatz. Vorige Woche erkämpfte man sich gegen den amtierenden Vizemeister KIT Sport-Club ein Unentschieden. Nun trifft das Team wieder auswärts in Karlsruhe auf ihren neuen Gegner. Dieser ist offensiv sehr stark. Bereits neun Treffer gehen auf sein Konto. Aber auch die SpG Dittwar/Tauberbischofsheim hat bereits sechs Tore in zwei Spielen erzielt. Nun muss man sich erneut auswärts beweisen. lisch

