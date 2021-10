Erneut keine Turniere in Königshofen

Die Hoffnung in den Reihen des Verantwortlichen beim SV Königshofen war groß. Das seit vielen Jahren von Obi präsentierte Hallenfußballturnier in der Tauber-Franken Halle in Königshofen sollte einmal mehr das fußballerische Glanzlicht der Region in der Winterpause des Amateurfußballs werden. Hier trafen in nun fast schon fünf Jahrzehnten seines Bestehens bis zu 100 Teams aus den Landesverbänden Württemberg, Bayern und Baden aufeinander, um mit teilweise technisch brillantem Tempofußball auf dem Hallenparkett rund 2.000 Fußballfans aus nah und nern in der Messestadt zu begeistern.

Seit einigen Jahren haben die Verantwortlichen beim SVK darüber hinaus auch verschiedene Jugendturniere mit eingebunden, so dass alle Altersklassen in den Genuss dieser einzigartigen Atmosphäre und den Reiz dieses Hallenfußballevents kommen konnten.

Doch Corona und die daraus resultierenden Vorgaben der Politik stellen eine zu große Hürde für den Veranstalter dar, als dass man Spieler, Zuschauer und sich selbst dem Infektionsrisiko aussetzen wollten. Hauptgrund: zu viele Mannschaften zur gleichen Zeit an einem Spielort/Halle.

Auch der badische Fußballverband hat aus diesem Grund sämtliche Hallenturniere im Jugendbereich für den Winter mittlerweile abgesagt.

Turnierleiter Bernhard Geisler, seit nunmehr 30 Jahren hauptverantwortlich für dieses außergewöhnliche Kräftemessen auf dem Hallenparkett, resümiert dazu nüchtern: „Wir müssen analysieren, dass 2-G oder 3-G für ein Hallenturnier dieser Größenordnung keine Option sein kann. Der Kontrollaufwand ist das eine, Abstands- und Hygieneregeln das andere. Außerdem sehen wir die erhöhte Ansteckungsgefahr bei Ungeimpften, da diese selbst zwar getestet sein müssten, um Einlass in die Halle zu bekommen. Die nicht getesteten Geimpften und Genesenen können aber das Virus genauso an sich haben und Ungeimpfte dann infizieren. So bitter das für uns ist, wir haben hier eine wesentliche Verantwortung zu tragen und die geht vor.“

Die Verantwortlichen beim Hauptsponsor des Obi-Masters-Cup, sehen die momentane Situation ähnlich realistisch: „Schade, dass wir dieses Jahr auf die tolle Atmosphäre bei „unserem Turnier“ erneut verzichten müssen, aber wir halten die Entscheidung des SVK für absolut richtig. Der SV Königshofen hat bei uns im Hause einen glänzenden Ruf und sich über die Jahrzehnte hinweg als absolut zuverlässiger Partner präsentiert. Wir werden auch in Zukunft diese Traditionsveranstaltung unterstützen,“ so Markteiter Raphael Herrmann.

Herbert Bieber, Vorsitzender des SV Königshofen, bewertet die Absage der Bürgermeister-Weid-Turniere 2021 ganzheitlich mit der momentanen Situation „seines“ SV Königshofen: „Nach dem guten Verlauf der Messe, der uns auch finanziell wieder etwas aufgepäppelt hat, wäre die Weid-Turniere, unser zweites finanzielles Standbein, mit dem wir hauptsächlich unseren Jugendspielbetrieb finanzieren, natürlich sehr wichtig gewesen. So müssen wir uns weiter einschränken und jeden Strohhalm greifen. Aber die Vernunft setzt einfach derzeit die Grenzen und da müssen wir alle geduldig sein.“ isch