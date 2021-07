Die Landesliga Odenwald ist eine der Spielklassen in Baden, die die Mannschaften nach der Vorrunde in eine so genannte Meister- und eine Abstiegsrunde aufteilt. Unser Bild zeigt eine Spielszene aus der Partie SV Königshofen gegen FV Lauda aus der abgebrochenen Vorsaison. Beide Mannschaften werden sich in der neuen Spielzeit gleich am ersten Spieltag am 22. August gegenüberstehen.

© Martin Herrmann