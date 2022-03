Ergebnis war am Ende zweitrangig

SV Wagenschwend – SV Waldhof Mannheim 0:2

Wagenschwend: Deter, Allgaier (59. L. Schmitt), Schork, Berberich, Jakob (73. N. Schmitt), Link, Noe (79. Kern), Brenneis (82. Thoma), Merz, Plakinger, Grimm.

In Wagenschwend tat sich der SV Waldhof lange schwer. © Narloch

Mannheim: Bartels, Sommer (69. Jurcher), Kouadio, Wagner, Gouaida (46. Lebeau), Donkor, Just, Gohlke (54. Rossipal), Butler, Kother, Saghiri.

Tore: 0:1 (67.) Jan Just, 0:2 (82.) Justin Butler. – Schiedsrichter: Vincent Becker (Calmbach). – Zuschauer: 1800.

Wochenlang hatte sich der Odenwälder Fußball-Landesligist SV Wagenschwend auf diesen 26. März vorbereitet: das „Jahrhundertspiel“. Der Drittligist SV Waldhof Mannheim gastierte im Halbfinale des BFV-Pokals auf dem höchsten Sportplatz des Odenwalds. Rund 150 ehrenamtliche Helfer zuzüglich Polizei, Feuerwehr und DRK sorgten am Samstag für einen reibungslosen Ablauf und ein „geiles Fußballfest“, wie es Landrat Dr. Achim Brötel in der Pause betitelte. Gemeinsam mit weiteren Ehrengästen um Limbachs Bürgermeister Thorsten Weber nahm er im eigens für das Pokalspiel errichteten VIP-Bereich unter dem Vordach des Sportheims Platz.

Aufopferungsvoll verteidigt

1800 Zuschauer sahen bei Bratwurst und Bier ein über lange Zeit starkes Spiel der Wagenschwender, die aufopferungsvoll gegen den Drittligisten verteidigten. Am Ende wurde Waldhof seiner Favoritenrolle jedoch gerecht und sicherte sich dank der Treffer von Jan Just (67.) und Justin Butler (82.) den Einzug ins Endspiel des Badischen Verbandspokals im Mai. Patrick Glöckler, Trainer der Mannheimer, war mit dem ersten Durchgang nicht zufrieden. „Die zweite Hälfte war dann besser. Letztlich zählt nur das Weiterkommen.“ Zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft war Wagenschwends Spielertrainer Daniel Merz auf alle Fälle: „Ich kann dem Team nur ein Lob aussprechen, wir haben gut verteidigt, und es den Waldhöfern schwer gemacht.“

Am Ende war das Ergebnis jedoch zweitrangig, viel mehr war es beachtlich, was der kleine Verein aus dem Limbacher Teilort da für das „Jahrhundertspiel“ auf die Beine gestellt hat: Mit Paletten wurden Tribünen errichtet, so dass jeder der rund 1800 Fans auch gute Sicht auf das Spielfeld hatte. Und man merkte: Die Fußballfans aus der Region hatten so richtig Bock auf dieses ungleiche Duell: Jeder gewonnene Zweikampf und jeder Eckball der Wagenschwender wurde frenetisch gefeiert.

Nach dem Spiel stürmte der Fußballnachwuchs das Feld und begab sich auf Autogramm- und Selfiejagd mit den Drittligaprofis, die sich Zeit für die Fans nahmen, ehe sie in den Katakomben verschwanden und gegen 17.30 Uhr den Nachhauseweg antraten. Da ging es in Wagenschwend erst richtig los. Bis in die frühen Morgenstunden ertönte die Musik. Die Party hatten sich die Verantwortlichen, Spieler und Fans nach diesem Tag auf alle Fälle verdient.