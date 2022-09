Erftal ist klarer Favorit in Hettingen

Bereits am morgigen Samstag empfängt der TSV Buchen II den SV Seckach. In der Tabelle trennen beide Teams lediglich drei Zähler und so kann der Aufsteiger aus Buchen mit einem Heimsieg an Punkten mit Seckach gleichziehen. Wie bereits in der vergangenen Saison ist der SV Seckach auf das Minimale beschränkt, dies sieht man an der Tordifferenz von 7:8. Zuletzt gab es für den SVS zwei Niederlagen in Folge, und so wird man alles daransetzen, um in Buchen wieder einen Sieg einzufahren.

Die erste Partie am Sonntag bestreiten die Spvgg. Hainstadt II und die SpG Oberwittstadt/Ballenberg II. Am vergangenen Wochenende gab es für die Spvgg. den ersten Saisonsieg, und man verließ damit die direkten Abstiegsränge. Nach drei Siegen in Folge gab es für die SpG zuletzt beim Tabellenzweiten aus Donebach eine deutliche Niederlage. Nun soll gegen Hainstadt II wieder dreifach gepunktet werden.

Der TSV Höpfingen II (blaues Trikot) ist beim FC Bödigheim zu Gast. Für den FCB-Trainer Martin Bujak – ein Ex-Höpfinger – ist es ein besonderes Spiel. © Martin Herrmann

Drei Niederlagen in Folge und dabei zehn Gegentore kassiert. Das ist die Bilanz aus den vergangenen drei Spielen für den FC Bödigheim. Zum Heimspiel trifft die Mannschaft von Spielertrainer Martin Bujak auf den TSV Höpfingen II. Die Gelb-Blauen kennt Bujak bestens. Jahrelang schnürte er selbst die Fußballschuhe für den TSV in der Landes- und Verbandsliga. Nach dem durchwachsenen Saisonstart gab es für den TSV II zuletzt zwei Siege in Serie. Trainer Matthias Beckert zeigte sich nach dem jüngsten Sieg in Schweinberg mit dem Ergebnis zufrieden, dennoch hätte „Höpfi“ auch noch das eine oder andere Tor mehr schießen können.

Weiter am Ortsnachbar TSV Mudau II dran bleibt der FC Donebach. Noch kein Spiel verlor der Kreisliga-Absteiger bislang eine Liga tiefer. Gegen den SV Hettigenbeuern soll nun der dritte Sieg in Folge eingefahren werden. Seit dem ersten Spieltag gab es für Hettigenbeuern kein Sieg mehr. Ob dies allerdings ausgerechnet gegen den starken FCD gelingt, ist äußerst fraglich. Bei Donebach überragte am vergangenen Wochenende wiederum Stürmer Michael Schnetz, der innerhalb von 14 Minuten einen Hattrick schnürte.

Der SV Großeicholzheim empfängt die SpG Sindolsheim/ Rosenberg II. Die beiden Aufeinandertreffen in der vergangenen Saison gingen jeweils an Sindolsheim/Rosenberg II. Gewinnt nun der SV Großeicholzheim oder folgt Sieg Nummer drei im direkten Duell für die SpG?

Topspiel auf dem Sportgelände des SV Adelsheim. Der Tabellensechste empfängt den TSV Mudau II. Die knappe Niederlage gegen Großeicholzheim machte Mudau II wieder eindrucksvoll wett. Gegen den Meisterschaftsfavoriten aus Sindolsheim/Rosenberg gewann man deutlich. Zwei Punkte hinter dem TSV II ist die SpG Adelsheim/Oberkessach und so kann die SpG den TSV II mit einem Sieg überholen.

Der FC Hettingen ist die einzige Mannschaft die bislang noch keinen Saisonsieg gefeiert hat. Nun empfängt man auf heimischem Geläuf die starken Gäste der SpG Erftal. Die Gäste sind nur zwei Punkte von der Tabellenspitze entfernt. Schaut man sich die Tabelle an, wäre alles andere als ein deutlicher Sieg für Erftal eine Überraschung.

Abgerundet wird der Spieltag am Montag mit der Partie SpG Leibenstadt/Sennfeld II gegen den FC Schweinberg. Die Gäste stehen einen Punkt vor der SpG in der Tabelle. Bevor man am kommenden Spieltag auf den starken FC Donebach trifft wären drei Punkte in Leibenstadt für Schweinberg wichtig. Welchem Team gelingt der zweite Saisonsieg oder gibt es eine Punkteteilung?