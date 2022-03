Erftäler müssen im Topspiel gute Offensive der SpG kontrollieren

Der Spieltag in dieser Woche wird bereits am morgigen Samstag mit der Partie zwischen Hettigenbeuern und Bödigheim eröffnet. Beide Teams punkteten am vergangenen Spieltag. Der FCB kam nach dreimaligem Rückstand zurück und ergatterte sich gegen das Spitzenteam der SpG Rippberg/Wettersdorf-Glashofen zumindest noch einen Punkt. Damit kann man nach der verpatzten Hinrunde durchaus zufrieden sein. Auch Hettigenbeuern zeigte Comeback-Qualitäten. Zweimal ging der SVH in Rückstand und drehte die Partie in einen Sieg. Um die Tabellenführung zu verteidigen, muss der SV auch gegen Bödigheim punkten.

Eine Enttäuschung gab es zuletzt für Zimmern. Den ersten Rückschlag erlebte Coach Nico Kipphan schon vor Anpfiff, denn einige wichtige Leistungsträger fielen kurzfristig aus. Dies war auch der Moment, Oldie Marco Bechtold in den Kader zu rufen, der mit weit über 40 Jahren seinen zweiten Saisoneinsatz feierte und eine halbe Stunde mitwirkte. Ebenso musste ein Feldspieler beim FCZ ins Tor. Im Spiel gegen Oberwittstadt/Ballenberg II will man wieder zurück in die Erfolgsspur, um an den Top-Teams dran zu bleiben. Für die SpG startete die Rückrunde äußerst bitter. In der letzten Spielminute bekam der Gegner aus Höpfingen einen Elfmeter zugesprochen, der getroffen wurde.

Raus das Ding: Die SpG Erftal muss im Spitzenspiel sicher stehen. © Herrmann

Das Topspiel an diesem Spieltag auf dem Kunstrasen in Hardheim statt. Die heimische SpG Erftal empfängt als Zweiten den Dritten der SpG Sindolsheim/Rosenberg II. Die Gäste hatten zum Rückrundenauftakt spielfrei und starten nun erstmals in 2022. Sindolsheim/Rosenberg II hat nach Höpfingen II die beste Offensive aller Mannschaften. Besonders aufpassen muss die Defensive der Erftäler auf die beiden Toptorjäger Marc Unangst und Johannes Lauer, die zusammen bereits 21 Tore erzielten. Die heimische SpG hat hat im Schnitt knapp über ein Gegentor pro Partie bekommen, sowie zwei eigene geschossen. Ist dies wieder der Fall, sollte Erftal als Sieger vom Platz gehen. Die Gäste haben die letzten fünf Spiele vor der Winterpause allesamt gewonnen und dabei starke 20 Tore erzielt. Auf fremdem Platz hat die SpG bislang 16 Punkte eingefahren, musste aber auswärts auch schon 14 Gegentreffer hinnehmen.

Keine Tore im Derby gab es zwischen dem SV Seckach und dem SV Großeicholzheim. Nun wartet im Heimspiel des SVG der TSV Höpfingen II auf die Mannen von Trainer Tobias Mayer. Der TSV II durfte am vergangenen Spieltag spät jubeln. In der Schlussminute traf Patrick Biringer per Foulelfmeter zum Sieg für die Gelb-Blauen. Um an den Top-6 dran zu bleiben, und auf Großeicholzheim aufzuschließen, muss die „Zweite“ des TSV gewinnen. Doch auch Punkte für Großeicholzheim wären wichtig, um den Anschluss an die vorderen Plätze zu wahren. Ein direkter Aufstiegsplatz ist nahe.