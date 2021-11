Entschlossenheit zum Ausgleich fehlte

SpG Erftal – FC Zimmern 0:1

Erftal: Schmieg, Galm (84. Rahmani), Keilbach, Schnepf, Böhrer (77. Schell), Frank, Hauk, Laub (55. Steigerwald), Löffler (57. Berg), Heilig, Lindl.

Zimmern: Mehl, Zuniga Hidalgo (27. Pellegrin), Baur, Kolbenschlag, Schindler, Alter, Grimm, Schweizer, Sisman, Aydin (75. Linder), Barth (85. Kipphan).

Tore: 0:1 (23.) Alexander Schindler– Schiedsrichter: Henry Köhler (Uissigheim).

Die Gäste kamen besser in die Partie und mit ihrer aggressiven Spielweise hatten sie auch gute Gelegenheiten, welche Torwart Schmieg jedoch vereitelte. In der 25. Minute gelang dem FC Zimmern nach einem Eckstoß doch die Führung.

Im zweiten Spielabschnitt versuchte die SG den Kampf anzunehmen und den Ausgleich zu erzielen. Die Möglichkeiten dazu gab es, doch an diesem Tag fehlte die Entschlossenheit. So blieb es am Ende beim verdienten Auswärtssieg.