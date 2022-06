Entscheidung fällt im Fernduell

Die Blicke sind am letzten Spieltag der Kreisliga A3 nach Blaufelden und Niederstetten gerichtet: Die SGM Bad Mergentheim/Löffelstelzen geht mit sieben Toren Vorsprung ins Fernduell mit dem TV Niederstetten, der am Vorbach den SV Wiesenbach erwartet. Es käme einer Riesensensation gleich, wenn die Badestädter auf dem letzten Meter noch abgefangen werden würden. So werden sich morgen auf dem Platz des TSV Blaufelden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zwei Teams aus der A3 verabschieden: Die Gastgeber stehen schon seit mehreren Wochen als Absteiger in die B1 fest, die SGM Bad Mergentheim/Löffelstelzen wird sich den Direktaufstieg in die Bezirksliga wohl nicht mehr nehmen lassen. Im Hinspiel deklassierte der Tabellenführer den TSV mit 6:0.

Hut ab vor dem TV Niederstetten, der dem Topfavoriten eine ganze Runde lang die Stirn geboten hat. Vor dem Heimspiel am Vorbach gegen den Tabellenelften SC Wiesenbach ist man sich im Lager des TVN natürlich darüber im Klaren, dass die Chance, den Tabellenführer noch abzufangen, ganz minimal ist. Niemand rechnet ernsthaft damit, dass der Spitzenreiter beim Schlusslicht Federn lässt. Wenn das Hinspiel auch mit 6:0 gewonnen wurde, kann man nicht davon ausgehen, dass die Gäste aus dem Blaufeldener Teilort, die im Schnitt in dieser Saison pro Spiel zwei Gegentore hinnehmen mussten, in Niederstetten nun Kanonenfutter werden.

Mit fünf Niederlagen hintereinander ist die SpVgg Apfelbach/Herrenzimmern sehr glücklos in die Saison 2021/22 gestartet, vor dem letzten Spieltag belegt das Team von Trainer Christoph Ettwein mit positiver Gesamtbilanz den sechsten Rang – mit einem Punkt Vorsprung vor der eigentlich stärker eingestuften SGM Taubertal/Röttingen. Vor allem zuhause ist die Spielvereinigung eine Macht, von den Teams des oberen Tabellendrittel kam lediglich Nachbar Markelsheim/Elpersheim ungeschoren davon.

Beweist man auch gegen die Unterfranken diese Heimstärke und revanchiert sich für die 0:4-Abfuhr im Hinspiel, ist sogar noch der fünfte Rang drin, da die SGM Mulfingen/Hollenbach II nur zwei Zähler mehr auf dem Konto hat, aber bereits alle Spiele ausgetrug.

Die Hoffnungen des FC Igersheim, doch noch den direkten Klassenerhalt schaffen zu können, zerschlugen sich am vergangenen Samstag: Der Abstieg der SGM Weikersheim/Schäftersheim/Laudenbach aus der Bezirksliga in die A3 wurde in Matzenbach endgültig besiegelt und da sich der SV Wachbach II in letzter Minute den Meistertitel in der B4 und damit den Direktaufstieg in die A3 erkämpfte, steht nun endgültig fest, dass der FC Igersheim am 24. Juni in die Abstiegsrelegation muss. Gegner in Weikersheim ist der Verlierer aus dem B1-Fernduell zwischen dem TSV Dörzbach/Klepsau und dem FC Billingsbach. Das letzte Punktspiel vor eigenem Publikum gegen den SC Amrichshausen, bei dem sich der FC im Hinspiel überraschend mit 3:2 durchsetzte, dient der Vorbereitung auf dieses Finale im Kampf um den Klassenverbleib.

Ein Scheitern des SV Wachbach II im Titelrennen der B4 oder der Klassenerhalt der SGM Weikersheim/Schäftersheim/Laudenbach in der Bezirksliga hätten für den SV Sindelbachtal die Relegation bedeutet. Beide Entscheidungen am letzten Samstag fielen jedoch zu Ungunsten der Jagsttäler, so dass der Abstieg des Tabellenvorletzten nun endgültig feststeht. Im, zumindest für ein Jahr, letzten A3-Heimspiel des SVS ist der SV Harthausen Gast in Marlach. Das Team von Harald Ott tat sich im Hinspiel sehr schwer, erst in der Nachspielzeit fiel der Siegtreffer zum 2:1-Endstand.

Schon vor der 2:4-Niederlage in Löffelstelzen war klar, dass der FC Creglingen die Runde auf dem vierten Rang abschließen wird – eine Platzierung, mit der man im Lager der Schwarz-Weißen hoch zufrieden ist. Im letzten Heimspiel dieser Saison hätte man den scheidenden Trainer Markus Schweizer sehr gerne mit einem Dreier gegen den FC Phoenix Nagelsberg angemessen verabschiedet. Der Tabellenneunte aus dem Künzelsauer Teilort machte dem FCC durch die Absage wegen Spielermangels einen Strich durch die Rechnung.

Die Partie SGM Mulfingen/Hollenbach II gegen die SGM Markelsheim/Elpersheim wurde vorgezogen und fand bereits am 3. Juni statt. Die Gäste behaupteten sich an der Jagst mit 3:0. Auch die DJK Bieringen hat die Saison bereits beendet.