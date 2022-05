Entscheidung am letzen Spieltag

SGM Bad Mergentheim/Löffelstelzen – FC Creglingen 4:2

Bad Mergentheim/Löffelstelzen: Bach, Höfer (88. Deppisch), Vierneißel, Graf, Schenk (87. Moschüring), Akdas (82. Heling), Wolfart, Braun, Fritsch, Höfling (90. Hosseini), Schmidt.

Creglingen: Marquardt, Neser, T. Stirmlinger (81. Kilian), Philipp Scheiderer, Peter Scheiderer, L. Stirmlinger, Kittel (78. Meißner), Reuther, Strobel (56. Reinhard), Beck, Dittrich.

Tore: 1:0 (9.) Sandro Wolfart, 2:0 (30.) Christoph Schenk (Foulelfmeter), 2:1 (39.) Daniel Beck, 3:1 (55.) Sandro Wolfart, 3:2 (57.) Luca Stirmlinger, 4:2 (62. Christoph Schenk. – Schiedsrichter: Andreas Beck (Krautheim). – Zuschauer: 130.

Der TV Niederstetten behauptete sich in Harthausen zwar überraschend deutlich mit 5:1. Die Hoffnungen der Vorbachtäler auf Schützenhilfe durch den FC Creglingen erfüllten sich aber nicht: Die SGM Bad Mergentheim/Löffelstelzen bezwang in Löffelstelzen die ersatzgeschwächten „Schwarz-Weißen“ mit 4:2 und geht mit sieben Toren Vorsprung in das letzte Fernduell des punktgleichen Spitzenduos. Der Tabellenführer muss am letzten Spieltag (11. Juni) zum Schlusslicht nach Blaufelden, der TVN erwartet am Vorbach den SC Wiesenbach.

„Es war ein verdienter Sieg für die Gastgeber“, waren sich FC-Trainer Markus Schweizer und André Herber, Sportvorstand des VfB Bad Mergentheim, nach dem Schlusspfiff in ihrer Bewertung einig. „Wir sind vom Verletzungspech arg gebeutelt und haben heute im Rahmen unserer aktuellen Möglichkeiten gespielt. Es gelang uns immer wieder Nadelstiche zu setzen, und wir haben uns nie aufgegeben. Folglich kann ich mit der Leistung unterm Strich nicht unzufrieden sein. Natürlich hätten wir den Tabellenführer gerne etwas mehr geärgert, aber wir haben heute zu viele Kopfballduelle verloren und uns bei drei der vier Gegentore recht naiv verhalten“, meinte der FC- Coach nach dem Spiel.

Auch der neutrale Betrachter kann hier nicht widersprechen: Beim 1:0 durch Sandro Wolfart standen zwei FC-Abwehrspieler artig Pate, der berechtigte Foulelfmeter, der zum 2:0 führte, war völlig unnötig, und dem entscheidenden vierten Treffer der SGM ging eine total missglückte Kopfball- Rückgabe voraus.

Den Faden verloren

„Wir waren in den ersten 20 Minuten feldüberlegen und haben aus einer sattelfesten Abwehr gut nach vorne gespielt und uns die Führung verdient, die wir durch einen glücklichen Elfmeter ausbauen konnten. Danach haben wir etwas den Faden verloren, und Creglingen nutzte dies zum verdienten Anschlusstreffer. Nach der Pause war es zunächst ein offener Schlagabtausch, nach dem Treffer zum 4:2 war aber der Dampf raus und die Partie endgültig zu unseren Gunsten entschieden. Creglingen hat sich teuer verkauft“, resümierte André Herber.

Die Platzherren waren in ihren Aktionen einfach zielstrebiger und präziser als der FC Creglingen – und sie machten insgesamt weniger Fehler. Durch die Lufthoheit der SGM entstanden immer wieder brenzlige Situationen vor dem Gästetor, vor allem nach den mit viel Effet getretenen Freistößen und Eckbällen von Christoph Schenk. FC-Keeper Peter Marquardt, der unter anderem mit einer Glanzreaktion gegen den alleine auf ihn zulaufenden Sandro Wolfart die beste Chance der Hausherren zum fünften Treffer vereitelte, stand häufiger im Blickpunkt als sein Gegenüber Julian Bach. So behielt die SGM auch im 14. und letzten Spiel vor eigenem Publikum ihre blütenweiße Heimweste.