In der Oberliga Baden-Württemberg sowie der württembergischen Verbandsliga und den Landesligen steht die nächste „Englische Woche“ an. Der TSV Ilshofen muss nach dem Auswärtsspiel in Freiburg (2:2) erneut auswärts beim Schlusslicht der Oberliga in Dorfmerkingen antreten. Der FSV Hollenbach, Tabellenführer der Verbandsliga, spielt am Mittwoch bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach (8.). Der TSV Crailsheim, derzeit Tabellenvierter, gastiert beim 1. FC Normannis Gmünd (7.). In der Landesliga steht mit der Partie Satteldorf (7.) gegen Pfedelbach (8.) erneut ein Hohenlohe-Derby an. In zwei brisanten Kellerduellen stehen sich Schlusslicht Öhringen und der SV Leingarten (15.) sowie der TSV Schornbach (16.) und die noch punktlose SG Sindringen/Ernsbach (18.) gegenüber. Die Partie des TSV Obersontheim gegen Oeffingen fä#llt wegen mehrerer Corona-Fälle beim Gegner aus. Der Tabellenzweite Spfr. Schwäbisch Hall empfängt den Zehnten Salamander Kornwestheim. In der Bezirksliga Hohenlohe wird die wegen Corona ausgefallene Partie zwischen dem FC Matzenbach gegen den VfL Mainhardt am Mittwoch um 19 Uhr nachgeholt.

