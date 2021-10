Enges Spiel wird erwartet

Die Nationalspielerinnen aus Hoffenheim sind gerade erst von ihren Länderspielreisen zurückgekehrt – und schon wartet am Sonntag (15 Uhr) die nächste schwere Aufgabe auf die TSG-Kickerinnen. Im Achtelfinale des DFB-Pokals trifft die Mannschaft von Chef-Trainer Gabor Gallai im Ulrich-Haberland-Stadion mit Bayer 04 Leverkusen auf den derzeitigen Tabellenzweiten der Frauen-Bundesliga.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hoffenheims Chef-Trainer Gabor Gallai über den Gegner: „Bayer 04 Leverkusen ist gerade richtig gut unterwegs und konnte in dieser Saison schon viel Selbstvertrauen tanken. Wir erwarten am Sonntag einen Gegner, der im Kollektiv auftritt und über Kurzpassspiel gern geradlinig nach vorne spielt. Wir gehen davon aus, dass Leverkusen uns früh unter Druck setzen wird, die Mannschaft spielt nun schon länger zusammen, viele Automatismen haben sich deshalb mittlerweile gefestigt. Das Testspiel im Sommer war lange ausgeglichen und so erwarten wir auch am Sonntag ein enges Spiel.“

Mit Paulina Krumbiegel und Isabella Hartig haben die Hoffenheimer Frauen derzeit zwei Ausfälle zu beklagen. „Der restliche Kader trainiert und ist fit“, so Trainer Gallai. pik