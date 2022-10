Enge Kiste zwischen dem VfR und der SpG zu erwarten

Dank eines spielfreien Wochenendes schöpfte die SpG Uissigheim II/Gamburg neue Kraft, um gegen den anreisenden FC Eichel bestehen zu können. Ob das gelingt ist allerdings fraglich. Wenn die Gäste ihr Heimspiel gegen die Überraschungsmannschaft SpG Impfingen/Tauberbischeim II auch verloren haben, so gehen sie doch als leichter Favorit in diese Begegnung. Fünf Punkte und drei Tabellenplätze trennen beide Gegner. Dieser Unterschied dürfte sich vermutlich auf dem Platz widerspiegeln und den Gästen in die Karten spielen.

Im absoluten Top-Spiel der Liga treffen der noch ungeschlagene Tabellenführer VfR Gerlachsheim und der starke Aufsteiger und Mitaufstiegskonkurrent SpG Schönfeld/Kleinrinderfeld II aufeinander. Wenn auch die Hausherren bei ihrem spektakulären Last-Minute-Sieg beim TSV Assamstadt II an ihre Grenzen gehen mussten, zeigten sie dort erneut ihr augenblicklich beeindruckendes Leistungsvermögen. Die Gäste punkteten bei ihrem Heimsieg und werden den Hausherren alles abverlangen.

Nach ihrem spielfreien Sonntag empfängt die SpG Beckstein/Königshofen II den TSV Assamstadt II. Die Gäste hatten den Tabellenführer VfR Gerlachsheim am Rande einer Niederlage, brachten aber ihren 3:1 Vorsprung nicht über die Zeit und verloren in der letzten Minute. Der Papierform nach dürfte sich eine Partie auf Augenhöhe entwickeln, mit leichten Vorteilen für die Hausherren.

Mit nur einem Sieg aus sechs Spielen sitzt der SV Distelhausen wieder im Tabellenkeller fest. Diese Situation könnte man schnell ändern, wenn im kommenden Heimspiel gegen das noch punktlose Schlusslicht, die SpG Balbachtal II, wieder mal die volle Punktzahl eingefahren würde. Getreu dem Motto: „Wenn nicht jetzt, wann dann“ werden die Gastgeber zu Werke gehen und als Sieger den Platz verlassen. Alles andere wäre für sie eine riesige Enttäuschung.

Nach ihrer Niederlage gegen die SpG Wittighausen/Zimmern muss der FC Grünsfeld II weiter kleinere Brötchen backen. Dass sich daran am kommenden Wochenende etwas ändert, ist kaum anzunehmen, denn mit dem TSV Kreuzwertheim kommt einer der Mitaufstiegsfavoriten ins heimische Stadion, der auf einer imposanten Erfolgswelle reitet und diese auch fortsetzen möchte. Vieles spricht für die Gäste, die neben der besten Abwehr auch über einen brandgefährlichen Sturm verfügen.

Nicht so recht vom Fleck kommt im Augenblick der SV Nassig II. Wenn auch die Niederlage im Auswärtsspiel beim Aufsteiger SpG Schönfeld/Kleinrinderfeld II zu erwarten war, gilt es jetzt wieder nach vorne zu schauen und mit einem Sieg im anstehenden Heimspiel gegen die SpG Urphar-Lindelbach/Bettingen ins gesicherte Mittelfeld zurückzukehren. Die Gäste stehen mit nur zwei Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz und dürften in ihrer aktuellen Form keine große Gefahr für die Hausherren aus Nassig darstellen.

Mit einer beeindruckenden Stabilität und Spielfreude hat sich die SpG Impfingen/Tauberbischofsheim II in der Spitzengruppe festgesetzt. Nun wartet mit der SpG Wittighausen/Zimmern ein Gegner auf die Gastgeber, der mit dem Selbstvertrauen eines Sieges gegen den FC Grünsfeld II anreist. Trotz dieser breiten Brust, werden die Hausherren ihre Favoritenrolle gerne annehmen und auf die volle Punktzahl aus sein. Nimmt man die bisher gezeigten Leistungen als Maßstab, müsste das auch gelingen.