Engagierte Personen ausgezeichnet

Neun engagierte Persönlichkeiten zeichnen der DFB und der BFV mit dem DFB-Ehrenamtspreis aus. Zehn Nachwuchsehrenamtler freuen sich außerdem über die Ehrung als Fußballhelden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bildungsreise nach Barcelona

Einmal mehr wählten die Kreisehrenamtsbeauftragten aus allen Vorschlägen jeweils einen Preisträgern für jeden Wettbewerb aus. Auf die jungen Fußballhelden wartet in diesem Jahr wieder eine Bildungsreise nach Barcelona. Die Sieger des DFB-Ehrenamtspreises erhalten eine Einladung zum baden-württembergischen „Dankeschön-Wochenende.“ Ralf Remmler, Michael Mattern und Dorinja Adler wird eine besondere Ehre zuteil: Ein Jahr lang werden sie Mitglieder im DFB-Club 100. Verbunden hiermit sind eine DFB-Feier, der Besuch eines Länderspiels sowie zwei Mini-Tore und fünf Fußbälle, damit auch die Vereine nachhaltig profitieren.

4 Bilder Laura Hartnagel. © BFV

BFV-Vizepräsident für gesellschaftliche Verantwortung, Sven Wolf: „Der DFB-Ehrenamtspreis und die Aktion junges Ehrenamt bilden zwei der wichtigsten Instrumente der Anerkennungskultur im deutschen Fußball. Damit sagen Verbände und Vereine ,Danke’ an verdiente Ehrenamtliche, die sich in den letzten Jahren über das normale Maß hinaus für ihren Club engagiert haben.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Geehrten DFB-Ehrenamtspreis: Kreis Tauberbischofsheim: Thorsten Schweizer, VfB Boxberg-Wölchingen, Kreis Buchen: Ralf Remmler, SV Germania Adelsheim, Kreis Mosbach: Rolf Schneider, FC Daudenzell, Kreis Sinsheim: Matthias Jambor, SV Daisbach, Kreis Heidelberg: Sören Schreyer, FC Hirschhorn, Kreis Mannheim: Michael Mattern, TSV Neckarau, Kreis Bruchsal: Harald Weinlein, SpVgg Oberhausen, Kreis Karlsruhe: Dorinja Adler, FV Fortuna Kirchfeld, Kreis Pforzheim: Dennis Kuhnle, VfL Höfen. Und die Preisträger Fußballhelden: Kreis Tauberbischofsheim: Laura Hartnagel, TSV Tauberbischofsheim, Kreis Buchen: Marius Noe, FC Donebach, Kreis Mosbach: Tom Siebert, SC Fortuna Oberschefflenz, Kreis Sinsheim: Maike Hettler, SV Adelshofen, Kreis Heidelberg: Tim Waibel, VfB Wiesloch, Kreis Mannheim: Marcel Ries, SpVgg 06 Ketsch, Kreis Bruchsal: Tobias Schlegel, TuS Mingolsheim, Kreis Karlsruhe: Hannah Bonset, FV Alemannia Bruchhausen, Kreis Pforzheim: Lisa-Marie Bönisch, FV 09 Niefern. Sonderkategorie Mädchenfußball: Tamara Ziesel, TSV Stettfeld, Kreis Bruchsal

Die Ehrenamtspreisträger aus der Region Odenwald-Tauber sind nachfolgend im Porträt vorgestellt.

Seit 22 Jahren dabei

„Thorsten ist unser Grillmeister – und das schon seit 22 Jahren“, freut sich Thomas Oertel, Vorsitzender des VfB Boxberg/Wölchingen, der Thomas Schweizer für den Ehrenamtspreis im Fußballkreis Tauberbischofsheim nominierte. „Er ist geistig und körperlich etwas beeinträchtigt. Trotzdem managt er mit seiner Mutter bei jedem Event, egal ob Heimspiel, Jugendabschluss- oder sonstigen Vereinsfeiern die Grillhütte auf dem Sportgelände.“ Der 48-jährige Boxberger freute sich riesig über die Ehrung: „Ich bin sehr stolz über die Auszeichnung und Anerkennung. Mir machen meine Aufgaben im Verein sehr viel Spaß.“

„Ohne Ralf Remmler würde es unseren Verein heute vielleicht nicht mehr geben“, sagt Vorstandskollege Daniel Hofmann. Remmler übernahm 2016 den Vorstandsposten beim SV Adelsheim im Fußballkreis Buchen. Seither war er die treibende Kraft, alle anstehenden Aufgaben anzupacken. „Der Verein wurde einmal komplett ,auf links gedreht’“, berichtet Hofmann. Neue Vorstandsstruktur und Satzung, die Einführung der DFBnet-Vereinssoftware, die Gründung einer Jugendspielgemeinschaft mit den Nachbarvereinen und ein erfolgreicher 100. Geburtstag sind Beispiele für sein erfolgreiches Wirken. Auch über die Coronazeit war Remmler stets derjenige, der die aktuellen Geschehnisse im Blick behielt, mit ständigem Austausch mit den Behörden war, und das Hygienekonzept für den Verein erstellte.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Viel organisiert

Zuletzt organisierte er tatkräftig die Renovierung des Sportheims und packte selbst fleißig auf der Baustelle mit an. Hoffmann: „Weit über 3000 Stunden hat er in den letzten fünf Jahren in das Ehrenamt gesteckt, das ist eine Auszeichnung wert!“ Über diese freute sich der 54-Jährige sehr: „Der DFB-Ehrenamtspreis macht mich persönlich sehr stolz. Den Preis möchte ich aber dem ganzen Team des SV Germania Adelsheim widmen. Ohne unser großartiges Team wäre diese Leistung nicht möglich gewesen.“

Und nachfolgend noch ein Blick zu den regionalen Fußballhelden.

Große Wertschätzung

„Eine Wertschätzung der ehrenamtlichen Tätigkeit von Laura Hartnagel durch die Auszeichnung als Fußballheldin wäre für sie und den TSV Tauberbischofsheim eine große Ehre“, sagt Alfred Kugler, der stellvertretende Jugendleiter des TSV. Laura ist nicht nur engagierte Bambini-Trainerin, sie ist vor allem ein Vorbild für alle Nachwuchsfußballerinnen. Trotz ihres jungen Alters verfügt die 22-Jährige über langjährige Erfahrung und gibt diese mit Eifer und Freude an die Kinder und Jugendlichen weiter. „Laura ist eine Frohnatur und kann andere für den Fußball im Verein begeistern“, weiß Kugler. Trainingseinheiten plant sie selbständig und führt diese gemeinsam mit den anderen Bambini-Trainern durch. Als Kapitänin im Frauenteam ist sie für die Organisation von gemeinsamen Arbeitseinsätzen zuständig. Erst im Sommer wurde die neue Beregnungsanlage auf dem Sportplatz von den Aktiven der ersten Mannschaft und der Frauen eigenhändig eingegraben. „Ich freue mich sehr über die Auszeichnung und auf die Bildungsreise. Sicher kann ich von dem gemeinsamen Erlebnis mit weiteren fußballbegeisterten jungen Leuten und von den Inhalten der Workshops profitieren und dazulernen“, freut sich die Fußballheldin.

Früh ins Ehrenamt gestartet

Marius Noe vom FC Donebach ist der Preisträger aus dem Fußballkreis Buchen. Mit Anfang 20 startete er ins Ehrenamt und hat in den drei Jahren seither schon verschiedene Funktionen durchlaufen: Neben Trainertätigkeiten bei der A- und später der B-Jugend engagiert er sich als Jugendleiter und im Festausschuss. „Wenn es was zu organisieren gibt, können wir jederzeit auf Marius bauen“, sagen seine Vereinskameraden über den 24-Jährigen. Der gibt sich ganz als Teamplayer: „Die Auszeichnung zeigt mir die Wertschätzung für meine Arbeit, die allerdings ohne die Unterstützung von Trainer- und Jugendleiterkollegen nicht möglich wäre. Deshalb freue ich mich über die Auszeichnung und die damit verbundene Reise nach Spanien. Ich bin mir sicher, es werden interessante abwechslungsreiche Tage.“ bfv