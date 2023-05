Engagement wird gewürdigt

Seit 1. Mai ist die Ausschreibungsphase für den „DFB-Ehrenamtspreis“ gestartet. Mit der Auszeichnung können Amateurclubs das freiwillige Engagement in ihren Vereinen würdigen. Vorschläge können bis zum 30. Juni eingereicht werden.

Der DFB-Ehrenamtspreis wird in diesem Jahr schon zum 26. Mal ausgeschrieben und ist somit fester Bestandteil der DFB-Aktion Ehrenamt. Der Preis richtet sich an Ehrenamtliche, welche sich in den Jahren 2021 bis 2023 in besonderem Maße im Verein durch ihr ehrenamtliches Engagement hervorgehoben haben.

Pro Fußballkreis werden zum Beispiel beim BFV ein Preisträger ausgezeichnet. Die Sieger erhalten unter anderem . eine Einladung zum Dankeschön-Wochenende, einer baden-württembergischen Veranstaltung mit spannendem Programm und viel Zeit zum Vernetzen mit Gleichgesinnten.

„Die Anerkennung ehrenamtlichen Engagements ist dem DFB und uns im Badischen Fußballverband eine Herzensangelegenheit“, betont Sven Wolf, Vizepräsident beim BFV für Gesellschaftliche Verantwortung. „Besonders für die Vereine ist die Aktion Ehrenamt eine tolle Möglichkeit, ihre Ehrenamtshelden zu würdigen und zu motivieren. Das ist für die Bindung und auch perspektivisch für die Gewinnung von freiwillig Engagierten enorm wichtig.“

Die Meldung von herausragend engagierten Ehrenamtlichen erfolgt über das Online-Portal des DFB-Ehrenamtspreises.

Vorschläge und Eigenbewerbungen zum Wettbewerb „Fußballhelden“, der das ehrenamtliche Engagement von Jugendleiter und Jugendtrainer im Alter von 18 bis 30 Jahren würdigt, sind ab dem 1. September 2023 möglich. dfb