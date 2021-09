Engagement wird gewürdigt

Die Bewerbungsphase für den „DFB-Ehrenamtspreis“ und die „Fußballhelden-Aktion junges Ehrenamt“ hat . Beide Wettbewerbe würdigen das freiwillige Engagement im deutschen Fußball. Vorschläge können bis zum 31. Oktober eingereicht werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die „Aktion Ehrenamt“ ist die am längsten durchgehend laufende Kampagne des DFB. Zuletzt war im Rahmen einer UEFA-Studie errechnet worden, dass in Deutschland „der Wert der Arbeit im Fußball-Ehrenamt bei marktmäßiger Entlohnung jährlich 2,2 Milliarden Euro beträgt“. Das Ehrenamt ist also im wahrsten Wortsinn unbezahlbar. Grund genug für unsere Fußballclubs, ihren unverzichtbaren Ehrenamtshelden einmal Danke zu sagen!

Pro Fußballkreis wird zum Beispiel im Badischen Fußball-Verband ein Preisträger der Aktion Ehrenamt sowie ein Fußballheld, also ein Jugendtrainer oder in der Jugendleitung Aktiver zwischen 18 und 30 Jahten ausgezeichnet. Analog zu dieser Regelung geht der Württembergische Verband pro Bezirk vor.

Auf die Nachwuchs-Engagierten wartet eine besondere Anerkennung: Der DFB und ein Kooperationspartner laden die Fußballhelden oder -heldinnen zu einer fünftägigen Bildungsreise nach Santa Susanna in der Nähe von Barcelona ein. Die Sieger der Aktion Ehrenamt erhalten eine Einladung zum „Dankeschön-Wochenende“, einer baden-württembergischen Veranstaltung mit spannendem Programm und viel Zeit zum Vernetzen mit Gleichgesinnten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Durch die Corona-Pandemie sind sehr viele Vereine an ihre Grenzen gestoßen. Sowohl finanziell aber auch, was ihre ehrenamtlichen Mitarbeiter angeht. Denjenigen, die ihren Verei-nen treu geblieben sind und die Herausforderungen mit Bravour angepackt und gemeistert ha-ben, gilt bei den Wettbewerben ein besonderes Augenmerk. Die Wertschätzung in Form einer Bewerbung sollte jedem und jeder zuteilwerden. Sie haben es verdient!“, betont Sven Wolf, der BFV-Vizepräsident für Gesellschaftliche Verantwortung. aka