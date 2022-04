Endlich wieder treffen

Auch wenn es nur ein Unentschieden wurde, Trainer Martin Kleinschrodt sah bei seinem FSV Hollenbach beim 0:0 gegen den VfL Pfullingen eine Leistungssteigerung im Vergleich zur 0:2-Niederlage in der Woche davor gegen Sindelfingen. „Darauf bauen wir auf“, sagte Kleinschrodt.

Am Mittwoch um 18.15 Uhr steht nun das Nachholspiel gegen Türk Spor Neu-Ulm an. „Ich finde die gut. Das ist eine abgezockte Truppe.“ Gerade vor der Offensive um Antreiber Alper Bagceci und Fidan hat er Respekt. „Die sind brandgefährlich“, sagt Kleinschrodt. „Das ist eine abgezockte Truppe mit dem erfahrenen Bagceci und dem quirligen Fidan, auf die wir aufpassen müssen.“ Neu-Ulm gewann am Samstag gegen den 1. FC Heiningen mit 4:0 und schob sich mit nun 37 Punkten auf Rang zwölf, steht damit aber weiter im abstiegsgefährdeten Bereich.

Anfällige Defensive

Der Blick auf die Statistik zeigt, dass die Gäste mit schon 47 Gegentoren in der Defensive anfällig sind. Allerdings ist die Aussagekraft der Zahlen insofern fraglich, da die vergangenen Hollenbacher Gegner Sindelfingen und Pfullingen ähnliche Werte aufwiesen und der FSV trotzdem zwei Mal in Folge ohne Torerfolg blieb.

So meinte auch der Vorsitzende Weidmann bei der Pressekonferenz am Samstag: „Ich hoffe, dass wir in Hollenbach mal wieder ein Tor sehen dürfen.“ hesch