Endlich wieder einen Auswärtssieg verbucht

Für die Bezirksliga-Handballdamen des TSV Buchen hieß es, wieder anzugreifen. Dem Spielplan entnahm man: Auswärtsspiel, 20 Uhr beim TSV 1866 Weinsberg. Zu bisher ungewohnt später Zeit reiste man somit mit voll besetzter Bank und optimistischer Einstellung an. Die zwei Punkte sollten definitiv mitgenommen werden, das war das klare Ziel. Die Tabellensituation machte zwar deutlich, dass der TSV Buchen durchaus als Favorit ins Spiel gehen sollte, dennoch war man sich aber auch bewusst, dass der TSV Weinsberg gerade durch seine langatmigen, quirligen Angriffe eine harte Nuss darstellte.

Und sie hielten, was sie versprachen. Das Spiel startete durch schnelle Aktionen und Torerfolge des TSV Buchen. Auch weiterhin schaffte man es mit schön ausgespielten Spielzügen, die gegnerische Abwehr zu bezwingen. Allerdings waren es gerade die bekannten Angriffe der Weinsbergerinnen, die die Mädels aus Buchen arbeiten ließen. Eine starke Abwehrleistung, die um jeden Zentimeter zusammenstand und der abschließende Rückhalt der Torfrauen ermöglichte eine geringe Torquote der Heimmannschaft. Der Halbzeitstand von 12:6 unterstreichte diese souveräne Leistung.

Das erste Tor der zweiten Hälfte gehörte zwar dann den Hausherrinnen, dennoch konnte man sich bis zur 41. Minute durch einen 4-Tore-Lauf zum 10:18 beweisen. Schnelle, einfache Abschlüsse aus dem Rückraum und frei gespielte Lücken fungierten als leichte Torgaranten. Besonders stark zeigte sich an diesem Tag die Variabilität der Torschützinnen, welche sich auf allen Positionen abzeichnete.

Auch die zwei späten Auszeiten der Weinsberger Bank konnten hier nicht mehr für Verunsicherung sorgen, sondern die Mädels gegensätzlich nochmal anspornen, die zwei so gut wie sicheren Punkte nicht mehr aus der Hand zu geben und die Zeit ordentlich und mit Spaß runter zu spielen.

Mit einem 17:24 Endstand zu eigen der Buchenerinnen war dann aber klar - man hatte die harte Nuss aus Weinsberg geknackt und endlich auch auswärts wieder zwei Punkte einkassieren können. Die Freude und Erleichterung waren den Damen bildlich ins Gesicht geschrieben und bieten eine optimale Voraussetzung für die nächsten Spiele.

Weiter geht es nämlich bereits am Freitag, 25. März, um 20.30 Uhr zuhause in der Sport- und Spielehalle gegen die SG Heuchelberg 2. Durch viele coronabedingte Verlegungen und Zwischenfälle handelt es sich in diesem Aufeinandertreffen erst um das Hinspiel der laufenden Saison. Wirft man einen Blick auf die Tabelle, so bildet die SG Heuchelberg 2 hier das Schlusslicht. Ziel ist es somit erneut, die zwei Punkte aufs Buchener Konto zu addieren.

Für den TSV spielten: Jessica Just, Carolin Kleinert (beide Tor), Pia Röckel (1), Paula Schurz (3), Catharina Henn (6), Amelie Haun (2), Vanessa Holzmann, Laura Engelmann (1), Annika Böhrer (2), Kimberley Sohns (2), Simone Bleifuß, Shireen Engelmann, Alina Friedmann (5), Lena Edelmann (2).