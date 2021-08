Elf Teams noch dabei

Von 18 Mannschaften aus dem Altkreis Mergentheim sind in der zweiten Pokalrunde noch elf dabei. Ausgeschieden sind beide Bezirksligisten: Die SGM Weikersheim/Schäftersheim/Laudenbach unterlag zuhause dem Ligakonkurrenten SV Westheim, der SV Wachbach zog beim A3-Ligisten DJK Bieringen den Kürzeren. In Runde zwei stehen der 1. FC Igersheim, FC Creglingen, TV Niederstetten, SV Harthausen und die SGM Bad Mergentheim/Löffelstelzen (alle Kreisliga A 3). Die Kreisliga B2 ist noch durch die SGM Weikersheim/Schäftersheim/Laudenbach II und der SGM Hohebach/Rengershausen vertreten. Auch die zweite Mannschaft des SV Wachbach (Kreisliga B 4) ist noch im Wettbewerb. Vier Spiele der ersten Runde wurden durch Sportgerichtsurteil entschieden (Nichtantreten bzw. Absetzung wegen Personalmangel). Am kommenden Samstag wird die zweite Pokalrunde ausgetragen, Runde drei findet am Mittwoch 25.08. (19 Uhr) statt. rst

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1