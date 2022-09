„El Sympatico“ – ein Star ohne Allüren

„Zuerst musst du ein guter Mensch sein, dann ein guter Torwart“ – dieser Satz in seiner Autobiografie „Mein Leben – vom Straßenfußballer zum Welttorhüter“ beschreibt Jean-Marie Pfaff sehr treffend. Wer das Buch gelesen hat, der kann sich sehr gut in den Belgier hineinversetzen, der es – im übertragenen Sinne – im Laufe der Jahre vom Tellerwäscher zum Millionär geschafft hat, ohne dabei jemals die Bodenhaftung zu verlieren.

Der ehemalige Keeper des FC Bayern München, er genießt bei den Fans inzwischen längst Legenden-Status, ist bis in die Gegenwart das geblieben, was er immer war – ein Star zum Anfassen, allerdings ohne jegliche Allüren.

Aus einfachen Verhältnissen

Jean-Marie Pfaff stammt aus einfachen Verhältnissen, allerdings ausgestattet mit Attributen wie Talent, Können, Disziplin, Ehrgeiz und Motivation. Beste Voraussetzungen, um nach vorn zu kommen. Der 68-Jährige ist ein Familienmensch durch und durch, dies wird dem Leser immer wieder vor Augen geführt. Seine Mutter und sein viel zu früh verstorbener Vater haben ihn geprägt – und fest an ihn geglaubt. Fortan kämpfte sich Pfaff durchs Leben – und Stück für Stück nach oben.

In sportlicher Hinsicht hat Jean-Marie Pfaff große Erfolge gefeiert – mit der belgischen Nationalmannschaft, aber auch mit seinen Vereinen, vor allem mit dem FC Bayern München.

Mit dem Rekordchampion, dem er insgesamt sechs Jahre treu blieb, holte er dreimal die deutsche Meisterschaft, zweimal den DFB-Pokal, einmal den Supercup und avancierte 1987 schließlich zum „Welttorhüter des Jahres“. Der Erfolg ist dem „El Sympatico“ aber nie in den Kopf gestiegen. Nicht zuletzt seine Frau Carmen, die drei Töchter und die Enkelkinder sind Garanten dafür, dass er stets geerdet blieb und bleibt. Und natürlich nicht zu vergessen die Fans, bei denen er sich heute noch sehr großer Beliebtheit erfreut.

In seiner Biografie beschreibt Pfaff einerseits seine sportlichen Erlebnisse und Erinnerungen – das allein ist schon lesenswert. Viel wichtiger sind ihm aber die herzlichen Zusammenkünfte mit seinen Mitmenschen. Dies ist für ihn das Salz in der Suppe, um positive Energie auf seine Umgebung auszustrahlen und mit Freude durchs Leben zu gehen. Dem Menschen Jean-Marie Pfaff wurde viel geholfen. Und davon will er auch viel zurückgeben, vor allem an jene, die nicht immer auf der Sonnenseite des Lebens standen und stehen. Ein großer Mensch mit einem großen Herzen – wofür unter anderem seine Stiftung steht, die vor allem behinderten und benachteiligten Jugendlichen unter die Arme greift. – Wer den belgischen Lockenkopf mit dem herzlichen Lachen noch besser kennenlernen möchte, dem sei die Biografie mit mehr als 50 spannenden Fotos aus dem Leben eines Top-Fußballers und Welttorhüters empfohlen. Oder aber er kommt am Donnerstag, 21. Oktober, um 19.30 Uhr in die Erlenbachhalle nach Igersheim, wo er seine Biografie vorstellt und einen Benefizabend für mehrere soziale Projekte gestaltet (Tickets gibt es im Rathaus Igersheim, Telefon 07931/4970, sowie unter E-Mail ktm.tbb@t-online.de.