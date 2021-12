Einmal Konstanz, einmal Veränderung

Hinsichtlich der kommenden Saison 2022/23 wurden bei Fußball-Landesligist SV Königshofen bereits jetzt die ersten Entscheidungen getroffen. Wie Martin Michelbach, Sportlicher Leiter bei den Messestädtern bestätigte, bleibt Ralf Schad (Bild) weiterhin Trainer beim SV Königshofen. Dagegen tritt Patrick Ulshöfer ab 1. Juli 2022 bei seinen Heimatverein SV Edelfingen den Trainerposten an. Seine Aufgaben als Team-Manager übernimmt ab sofort Manuel Tiefenbach, bis Saisonende zusammen mit Patrick Ulshöfer, mit Beginn der neuen Saison dann in alleiniger Regie. Somit wird Manuel Tiefenach in der laufenden wie auch in der nächsten Spielzeit neben seiner Funktion als Kapitän auf dem Rasen weitere sportliche Verantwortung als Team-Manager beim SVK tragen. Ch

