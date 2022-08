Eingewechselt und getroffen

VfR Gommersdorf - FC Kirrlach 2:1

Gommersdorf: Leidenberger- Conrad, Mütsch, Geissler- U. Walter (69., Meinczinger), Henning (78., Spitznagel), Weippert, Hespelt- Beshira 69., Obertautsch), Vollmer, L Walter

Kirrlach: Hilke- Said, Schnabel, Moreno, Fetzner, Wekesser, Späth, Kremer, Mehr, Haxhbequiri, Özgün

Tore: 1:0 (16.) Hespelt, 1:1 (58.) Petre, 2:1 (85.) Spitznagel. – SR: Marco Öttl (SRVgg Mosbach). – Zuschauer: 125

Nach der 0:3-Auftaktniederlage in Friedrichstal gewann der VfR Gommersdorf das erste Heimspiel der Saison gegen den FC Kirrlach mit 2:1. Zum Matchwinner avancierte der eingewechselte Robin Spitznagel, der nur Minuten auf dem Platz war und zum 2:1 traf. Die Anfangsphase gehörte den Gommersdorfern. Die Gäste zogen sich zurück und warteten zunächst ab. Erst als die Jagsttäler durch Jacob Hespelt (16.) mit 1:0 in Führung gegangen waren, wurden sie dann stärker und zeigten mehr Initiative. Glück hatten die Platzherren in der 39. Minute, als der Ball vom stets agilen Jannis Fetzner quer am VfR-Tor gespielt wurde. In höchster Not retteten die Gommersdorfer zum Halbzeitstand. Nach der Pause legten die Gäste wieder los wie die Feuerwehr. Zunächst lenkte VfR-TW Nils Leidenberger (50.) einen Freistoß zur Ecke. Minuten später war auch er machtlos. Eine Flanke köpfte ein Kirrlacher Angreifer an die Querlatte. Den Abpraller vollendete Petre (58.) zum zwischenzeitlichen verdienten 1:1. Dann kam Robin Spitznagel und vollendete die Flanke von Jacob Hespelt zum viel umjubelten 2:1 für die Platzherren. Anschließend warfen die Gäste alles nach vorne, hatten aber kein Glück mehr.