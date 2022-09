Eine Spielerin der SpG ragt heraus

SpG Dittwar/ Tauberbischofsheim – SSV Waghäusel 4:2

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Einen verdienten Heimsieg erreichten die Frauen der SpG Dittwar/Tauberbischofsheim bei ihrem ersten Saisonspiel der Verbandsliga gegen SSV Waghäusel. Zunächst hatte die SpG Dittwar/Tauberbischofsheim jedoch Probleme, ins Spiel zu finden. Dem Gegner gelang es in der achten Spielminute durch Alisha Hambsch mit 1:0 in Führung zu gehen. Statt den Kopf hängen zu lassen, setzte das Team der SpG Dittwar/Tauberbischofsheim direkt stärker nach und nicht einmal zehn Minuten später schoss Christin Berberich den Ausgleichstreffer. Im Anschluss dominierte die Heimmannschaft. Christin Berberich traf erneut 2:1 (24.). So ging es in die Pause.

Dem Pressing widersetzt

Christin Berberich führte die SpG zum Sieg. © Jutta Muck

Fünf Minuten nach Beginn der zweiten Hälfte erzielte Clara Strobel das 3:1. Doch auf der Führung konnte man sich nicht ausruhen. Denn die Gegner legten noch einmal richtig los. Mit starkem Pressing versuchte SSV Waghäusel, die Partie zu drehen. Durch Viola Snizek wurde das 2:3 erzielt. Das Team der SpG Dittwar/Tauberbischofsheim hielt aber gut dagegen und ermöglichte dem Gegner keinen weiteren Treffer. Es war klar, dass man sich den Sieg nicht mehr nehmen lassen wollte. In der Nachspielzeit traf Christin Berberich erneut und besiegelte somit den Sieg.

Mehr zum Thema Fußball Gleich ein schwerer Gang Mehr erfahren Kreisliga Tauberbischofsheim Reicholzheim zuhause richtig gefordert Mehr erfahren

Die SpG Dittwar/Tauberbischofsheim gewinnt mit 4:2. Das ganze Team hatte eine starke kämpferische Leistung gezeigt und nicht zuletzt durch Christin Berberichs überragendes Spiel konnte man sich die ersten drei Punkte der Saison erkämpfen. Lis