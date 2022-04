Kreisklasse C Tauberbischofsheim - Vermeintlich einfaches Spiel für die SpG Ballbachtal II / Urphar/Lindelbach/Bettingen will den Heimvorteil nutzen Eine Partie auf Augenhöhe gibt es wohl in Gissigheim

Der FC Eichel II (in Rot) ist bei der SpG Balbachtal zu Gast. © Hörner