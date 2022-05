Mit einem Spiel weniger und nur drei Punkte von Tabellenplatz zwei getrennt empfängt der SV Nassig II den SV Anadolu Lauda. Die Gäste unterlagen zu Hause dem FC Eichel mit 1:3 und haben nun bereits neun Punkte Rückstand auf den direkten Klassenerhalt. Die Heimelf war spielfrei und wird nun wieder voll motiviert den Aufstieg ins Visier nehmen. Die hierfür notwendigen drei Punkte wird ihnen der in allen Belangen unterlegene Gast nicht streitig machen können.

Eine so nicht erwartet hohe Niederlage musste die SpG Beckstein/Königshofen II bei ihrem Gastspiel im Welzbachtal einstecken. Trotz dieses krassen Ausrutschers ist man im Aufstiegsrennen noch mit dabei. Damit das auch weiterhin so bleibt gilt es den anreisenden FC Eichel niederzuringen. Leicht wird dies sicher nicht, denn die Gäste kommen mit der Empfehlung eines Auswärtssieges an die Tauber. Unabhängig hiervon müssten die Hausherren stark genug sein, wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden.

Einem Paukenschlag gleich fertigte der SV Distelhausen den Aufstiegskandidaten SpG Dittwar/Heckfeld mit einer 3:0 Klatsche ab. Ob dies eine Eintagsfliege war oder ein Trend nach weiter oben, wird die Partie am kommenden Wochenende gegen den TSV Assamstadt II zeigen müssen. Da auch die Gäste einen guten Lauf haben, und zuletzt den Kreisliga-Aufsteiger Großrinderfeld aus dem Pokal geworfen haben, wird es eine „heiße Kiste“ mit ungewissem Ausgang geben. Denkbar ist auch, dass man sich neutralisiert und die Punkte teilt.

Mit ihrer unerwarteten Heimniederlage gegen den SV Distelhausen rutschte die SpG Dittwar/Heckfeld auf den dritten Tabellenplatz ab. Nun hat man erneut Heimrecht und wird alles daran setzen die anreisende SpG Uissigheim II/Gamburg abzukochen. Die Gäste konnten dem Tabellenführer ein torloses Unentschieden abzutrotzen und werden sich sicherlich zu wehren wissen. Trotzdem werden die Hausherren versuchen, ihre Minikrise zu beenden und wieder auf Punktejagd zu gehen. Ob es gleich wieder die volle Punktzahl wird, bleibt abzuwarten.

Wenn auch die SpG Windischbuch/Schwabhausen II mit ihrem 1:1 in Grünsfeld positiv überraschen konnte, kommt sie nicht vom Tabellenende weg. Daran wird sich auch am Wochenende nichts ändern, denn mit der SpG Rauenberg/Boxtal gibt eine Mannschaft ihre Visitenkarte ab, die als Spitzenreiter den Aufstieg fest im Blick hat. Alles andere als ein Sieg der hoch favorisierten Gäste wäre eine Überraschung.